«Наркотики и коррупция»: Названы главные опасности этнических анклавов в России
Нужно исполнять действующие законы по недопущению этнических анклавов, а также бороться с коррупцией в МВД, отметил в эфире НСН Михаил Пашкин.
Из-за этнических анклавов россияне лишаются работы, процветает наркоторговля и коррупция, заявил председатель Московского регионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в интервью НСН.
Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что Президентский Совет по правам человека начал сбор предложений россиян по борьбе с этническими анклавами. Среди обсуждаемых мер — ужесточение миграционного законодательства, борьба с «резиновыми квартирами», возврат к «советским нормам прописки» и введение квот на рабочие патенты, пишет «Коммерсант». Пашкин отметил, что этнические анклавы представляют большую опасность для россиян.
«Коренное население лишается работы, наркотики, коррупция… Например, бригадир таджик или узбек. Он приглашает из своего села знакомых сюда на работу в ЖЭК, на стройку и говорит: ты будешь получать столько-то, а столько-то процентов будешь отдавать мне. А бригадир связан с руководством этой стройки и делится с теми. Когда ты на птичьих правах и связан еще какими-то местническими связями, будешь отдавать деньги», - сказал Пашкин.
Он отметил, что полиции и следователям необходимо начать исполнять действующие законы по недопущению этнических анклавов, а также бороться с коррупцией в МВД. По словам Пашкина, если у мигранта приняли экзамен по русскому языку, а позже при проверке выяснилось, что он его не знает, то принимавшего экзамен нужно сажать в колонию.
«Нужно исполнять то, что есть, а не принимать новые законы. Мигрант должен знать русский язык, и он сдает экзамен при въезде в Россию. Например, остановили его, увидели, что не знает русского языка… Нужно узнать, кто принимал экзамен, если Сидоров, то Сидорова в тюрьму. Все! Коротко и ясно. Также нужно бороться с коррупцией в собственных рядах: МВД, СК РФ. По закону, если на стройке нашли одного нелегала, то 800 тысяч с фирмы штраф. Сегодня фирмы откупаются», - резюмировал Пашкин.
Ранее, 11 июля, бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с НСН заявил, что в России нет предпосылок для создания опасных этнических анклавов, так как мигранты в стране не получают никаких пособий, сообщает «Радиоточка НСН».
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