«Наркотики и коррупция»: Названы главные опасности этнических анклавов в России

«Коренное население лишается работы, наркотики, коррупция… Например, бригадир таджик или узбек. Он приглашает из своего села знакомых сюда на работу в ЖЭК, на стройку и говорит: ты будешь получать столько-то, а столько-то процентов будешь отдавать мне. А бригадир связан с руководством этой стройки и делится с теми. Когда ты на птичьих правах и связан еще какими-то местническими связями, будешь отдавать деньги», - сказал Пашкин.

Он отметил, что полиции и следователям необходимо начать исполнять действующие законы по недопущению этнических анклавов, а также бороться с коррупцией в МВД. По словам Пашкина, если у мигранта приняли экзамен по русскому языку, а позже при проверке выяснилось, что он его не знает, то принимавшего экзамен нужно сажать в колонию.

«Нужно исполнять то, что есть, а не принимать новые законы. Мигрант должен знать русский язык, и он сдает экзамен при въезде в Россию. Например, остановили его, увидели, что не знает русского языка… Нужно узнать, кто принимал экзамен, если Сидоров, то Сидорова в тюрьму. Все! Коротко и ясно. Также нужно бороться с коррупцией в собственных рядах: МВД, СК РФ. По закону, если на стройке нашли одного нелегала, то 800 тысяч с фирмы штраф. Сегодня фирмы откупаются», - резюмировал Пашкин.

Ранее, 11 июля, бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с НСН заявил, что в России нет предпосылок для создания опасных этнических анклавов, так как мигранты в стране не получают никаких пособий, сообщает «Радиоточка НСН».

