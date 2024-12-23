Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 году

В Нижегородской области в 2025 году появятся региональные доплаты в виде своеобразных «зарплат» для родителей на период от рождения ребенка до достижения им трех лет, сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе подведения итогов Года семьи.

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«Это будет очень значимая поддержка. Например, в случае рождения трех погодок мама будет получать 60 тысяч рублей ежемесячно», - заявил он.

По словам Никитина, появятся региональные доплаты к материнскому капиталу. За первого ребенка будет доступна выплата в миллион рублей с учетом федерального материнского капитала, а также возможность ежемесячно получать выплату в размере 10 тысяч рублей в течение трех лет. За второго ребенка предусмотрена разовая выплата в 500 тысяч рублей и также «зарплата» для родителей в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.

За третьего ребенка предоставят разовую выплату в 700 тысяч рублей, а за четвертого разово станет доступен миллион. Его можно будет потратить на те же цели, что и материнский капитал. При этом новую выплату смогут получить все семьи независимо от критериев нуждаемости и среднего размера дохода на каждого из членов семьи.

Ранее независимый демограф Алексей Ракша сообщил «Радиоточке НСН», что разовые денежные выплаты в размере 1.5-2 миллиона рублей были бы лучшим стимулом для повышения рождаемости.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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