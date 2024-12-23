Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 году
В Нижегородской области в 2025 году появятся региональные доплаты в виде своеобразных «зарплат» для родителей на период от рождения ребенка до достижения им трех лет, сообщил глава региона Глеб Никитин в ходе подведения итогов Года семьи.
«Это будет очень значимая поддержка. Например, в случае рождения трех погодок мама будет получать 60 тысяч рублей ежемесячно», - заявил он.
По словам Никитина, появятся региональные доплаты к материнскому капиталу. За первого ребенка будет доступна выплата в миллион рублей с учетом федерального материнского капитала, а также возможность ежемесячно получать выплату в размере 10 тысяч рублей в течение трех лет. За второго ребенка предусмотрена разовая выплата в 500 тысяч рублей и также «зарплата» для родителей в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.
За третьего ребенка предоставят разовую выплату в 700 тысяч рублей, а за четвертого разово станет доступен миллион. Его можно будет потратить на те же цели, что и материнский капитал. При этом новую выплату смогут получить все семьи независимо от критериев нуждаемости и среднего размера дохода на каждого из членов семьи.
Ранее независимый демограф Алексей Ракша сообщил «Радиоточке НСН», что разовые денежные выплаты в размере 1.5-2 миллиона рублей были бы лучшим стимулом для повышения рождаемости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: Инфляция в РФ превысила 9%
- Хинштейн: В Рыльске три объекта инфраструктуры не подлежат восстановлению
- Ушаков: В Параде Победы могут принять участие военные из КНДР
- Зарплаты для родителей введут в Нижегородской области в 2025 году
- Зеленский призвал спецслужбы Словакии проверить премьера Фицо после визита в РФ
- Мишустин заявил о повышении выплат за выполнение боевых задач в Курской области
- Тренер Слуцкий заявил о нежелании работать в РПЛ
- В Google заявили, что не имеют отношения к падению трафика YouTube в РФ
- Главу филиала «Ставэлектросеть» попросили уволиться после стриптиза на корпоративе
- Кабмин выделит более 46 млрд рублей на ремонт дорог в регионах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru