Зарплату судьям в России предложили повысить на треть

«В результате такой реформы возрастет квалификация судей и их личностная мотивация к исполнению своих обязанностей, сократится вероятность коррумпированности судейского штаба и увеличится популярность этой профессии среди талантливой молодежи. Эти меры позволят ускорить судебные процессы и повысить эффективность судей, что положительно скажется на качестве принятых ими решений. Такая оптимизация работы судов будет выгодна как судьям, так и обращающимся к ним гражданам и организациям. Все это выведет систему судопроизводства России на качественно новый уровень, что также положительно скажется и на инвестиционной привлекательности страны», - уверен автор инициативы.

В числе критериев, по которым следует премировать судей, он назвал сверхурочную работу в будни и работу в выходные дни с целью разрешить дело в максимально короткие сроки, качество правосудия, повышение квалификации, а также количество рассмотренных дел на иностранном языке.

«Финансирование повышения зарплат и премий можно осуществить за счет увеличения штрафов для правонарушителей. Другим источником может стать повышение судебных пошлин, которые на данный момент относительно низкие по сравнению со странами, близкими к России по уровню жизни», - отмечает Давыдов.

Он также привел в пример Черногорию и Румынию, где годовые зарплаты начинающих судей заметно выше, чем в России.

Со своей стороны, федеральный судья в отставке Сергей Пашин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на необходимость повышения зарплат судебным приставам и работникам аппарата, занимающимся «черной работой».

«Повышение зарплаты работникам аппарата и в особенности судебным приставам, которые ведают исполнением судебных решений, - это вещь давно назревшая и необходимая. Это и средство борьбы с коррупцией, и поощрение людей, занятых весьма сложной, «черной» работой», - сказал Пашин.

Он также отметил, что судьи в России трудятся в нерабочее время, но это пока «не узаконено».

«Сейчас есть дежурные судьи, которые рассматривают ходатайства о заключении под стражу, вопросы о наказании митингующих. Судьи работают и в ночное время, и это будет узаконение порядка, который существует. Мне тоже приходилось, будучи судьей, работать после 18:00. Что сдерживает от такой работы? Расписание конвойных подразделений. Когда на часах 16:30 конвоиры говорят, что вообще-то нам пора ехать, хватит. Судья может работать позже, но для этого «смежники» должны работать как нужно», - отметил федеральный судья в отставке.