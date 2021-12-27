Зарплату судьям в России предложили повысить на треть
В рамках реформы предлагается также ввести в России «ночные суды» для быстрого рассмотрения «мелких дел» вроде нарушений ПДД или семейных конфликтов. Судьи согласны…
В России следует на законодательном уровне принять ряд мер по улучшению эффективности судебной системы, в частности, повысить зарплату судьям, считает предприниматель и активист Дмитрий Давыдов.
В рамках проекта «20 идей по развитию России» он предложил повысить зарплату судьям всех инстанций и секретарям суда на 30%, а также ввести систему премирования.
Кроме того, предлагается законодательно внедрить в России практику «ночных судов» для рассмотрения «мелких дел» в нерабочее время и вынесения решений по ним за один день, а также установить пошлину на длительные судебные слушания.
«В результате такой реформы возрастет квалификация судей и их личностная мотивация к исполнению своих обязанностей, сократится вероятность коррумпированности судейского штаба и увеличится популярность этой профессии среди талантливой молодежи. Эти меры позволят ускорить судебные процессы и повысить эффективность судей, что положительно скажется на качестве принятых ими решений. Такая оптимизация работы судов будет выгодна как судьям, так и обращающимся к ним гражданам и организациям. Все это выведет систему судопроизводства России на качественно новый уровень, что также положительно скажется и на инвестиционной привлекательности страны», - уверен автор инициативы.
В числе критериев, по которым следует премировать судей, он назвал сверхурочную работу в будни и работу в выходные дни с целью разрешить дело в максимально короткие сроки, качество правосудия, повышение квалификации, а также количество рассмотренных дел на иностранном языке.
«Финансирование повышения зарплат и премий можно осуществить за счет увеличения штрафов для правонарушителей. Другим источником может стать повышение судебных пошлин, которые на данный момент относительно низкие по сравнению со странами, близкими к России по уровню жизни», - отмечает Давыдов.
Он также привел в пример Черногорию и Румынию, где годовые зарплаты начинающих судей заметно выше, чем в России.
Со своей стороны, федеральный судья в отставке Сергей Пашин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» указал на необходимость повышения зарплат судебным приставам и работникам аппарата, занимающимся «черной работой».
«Повышение зарплаты работникам аппарата и в особенности судебным приставам, которые ведают исполнением судебных решений, - это вещь давно назревшая и необходимая. Это и средство борьбы с коррупцией, и поощрение людей, занятых весьма сложной, «черной» работой», - сказал Пашин.
Он также отметил, что судьи в России трудятся в нерабочее время, но это пока «не узаконено».
«Сейчас есть дежурные судьи, которые рассматривают ходатайства о заключении под стражу, вопросы о наказании митингующих. Судьи работают и в ночное время, и это будет узаконение порядка, который существует. Мне тоже приходилось, будучи судьей, работать после 18:00. Что сдерживает от такой работы? Расписание конвойных подразделений. Когда на часах 16:30 конвоиры говорят, что вообще-то нам пора ехать, хватит. Судья может работать позже, но для этого «смежники» должны работать как нужно», - отметил федеральный судья в отставке.
По словам Дмитрия Давыдова, «ночные суды» эффективно работают в Сингапуре, Великобритании, США и Казахстане.
В числе «мелких дел», которым могли бы заниматься «ночные суды», он назвал нарушение ПДД, семейно-бытовые вопросы и мелкое хулиганство.
В рамках предложения о введении в России пошлины на длительные судебные слушания автор проекта «20 идей по развитию России» указал на необходимость определить «бесплатное» количество дней, которое может занимать слушание в рамках инстанции, и назначить пошлину за каждый дополнительный день или час слушания в зависимости от суммы иска.
«Таким образом, стороны будут мотивированы начинать слушание только в случае максимальной готовности, а любая задержка по вине истца или ответчика будет оплачиваться. Это может значительно ускорить процесс принятия решения», - подчеркнул Давыдов, пояснив, что эту практику предлагается ввести при рассмотрении гражданских, в том числе и коммерческих, дел.
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