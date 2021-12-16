Названы российские компании-лидеры по уровню среднемесячной зарплаты

Компания НОВАТЭК стала лидером среди российских организаций по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год: в среднем сотрудники получали 261,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рэнкинг входящего в холдинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Составлен список отраслей, в которых выросли зарплаты

В топ-3 по уровню средних зарплат за месяц вошли компании «Совкомфлот» (254,4 тысячи рублей) и «Полюс» (239,9 тысячи). Как выяснили эксперты, больше всех в 2020 году получали сотрудники предприятий, специализирующихся на добыче нефти и газа, транспорте, нефтехимии, золоте, информационных технологиях.

Последнее место в рейтинге зарплат заняла «Почта России», сотрудникам которой в среднем платят 29 тысяч рублей — в девять раз меньше, чем лидеру НОВАТЭК.

Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата в целом по стране в 2020 году составила 51,3 тысячи рублей.

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ФОТО: flickr.com
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