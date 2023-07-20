«Зарплата не в 25 тысяч»: Ямбург назвал условия для эффективной «Школы учителей»

«Эта инициатива абсолютно верная, но готовить педагогов должны профессионалы, то есть, не просто какие-то фирмы. Сегодня педагог должен обладать навыками, которыми раньше не обладал. Сегодня мало быть физиком, математиком, историком, нужно знать и психологию детей, и физиологию, даже дефектологию и так далее. Нужно владеть современным подходом к ребенку, понимать, что дети изменились очень серьезно», - отметил он.

Заслуженный учитель также рассказал, кто может заинтересоваться обучением в таких школах. Он призвал подходить к процессу индивидуально и использовать онлайн-формат.

«Идут учиться, как правило, те, кто уже окончил педагогические колледжи или даже вузы. Это тонкая история, индивидуальная. Наряду с очной подготовкой есть система онлайн, ее можно внедрять, чтобы ускорить и упростить процесс обучения», - сказал он.

При этом собеседник НСН напомнил о главной причине нехватки учителей – необоснованно низкие зарплаты. По его словам, в Екатеринбурге педагог может получать 25 тысяч за ту работу, за которую в Москве получают 80 тысяч.

«Если реальная оплата педагога будет приличной, это и будет пользоваться спросом. Хотя не только в зарплате дело, конечно. Сегодня очень разная оплата в регионах. В Москве я как директор не могу платить меньше 80 тысяч, но за ту же работу в Екатеринбурге педагог получает 25 тысяч», - заключил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщила, что Совфед при поддержке профильных ведомств активно лоббирует инициативу, которая бы установила единую систему оплаты труда для российских учителей.

