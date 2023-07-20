«Зарплата не в 25 тысяч»: Ямбург назвал условия для эффективной «Школы учителей»
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил в эфире НСН, что готовить педагогов должны профессионалы с современным подходом к детям.
«Школа учителей» поможет привлечь ценные кадры, если обучать педагогов будут профессионалы с современным подходом к детям, а также если будет решен вопрос с зарплатами в регионах, заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург в интервью НСН.
Ранее "Ведомости" сообщили, что в России запустят «школу учителей» – кадровый резерв в системе образования по аналогии со «школой губернаторов» и «школой мэров». Предложение поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, по всей стране нужно около 22 000 человек для работы в школе, особенно кадры важны для сельских и отдаленных населенных пунктов. Ямбург инициативу поддержал, но с оговорками.
«Эта инициатива абсолютно верная, но готовить педагогов должны профессионалы, то есть, не просто какие-то фирмы. Сегодня педагог должен обладать навыками, которыми раньше не обладал. Сегодня мало быть физиком, математиком, историком, нужно знать и психологию детей, и физиологию, даже дефектологию и так далее. Нужно владеть современным подходом к ребенку, понимать, что дети изменились очень серьезно», - отметил он.
Заслуженный учитель также рассказал, кто может заинтересоваться обучением в таких школах. Он призвал подходить к процессу индивидуально и использовать онлайн-формат.
«Идут учиться, как правило, те, кто уже окончил педагогические колледжи или даже вузы. Это тонкая история, индивидуальная. Наряду с очной подготовкой есть система онлайн, ее можно внедрять, чтобы ускорить и упростить процесс обучения», - сказал он.
При этом собеседник НСН напомнил о главной причине нехватки учителей – необоснованно низкие зарплаты. По его словам, в Екатеринбурге педагог может получать 25 тысяч за ту работу, за которую в Москве получают 80 тысяч.
«Если реальная оплата педагога будет приличной, это и будет пользоваться спросом. Хотя не только в зарплате дело, конечно. Сегодня очень разная оплата в регионах. В Москве я как директор не могу платить меньше 80 тысяч, но за ту же работу в Екатеринбурге педагог получает 25 тысяч», - заключил он.
Ранее глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщила, что Совфед при поддержке профильных ведомств активно лоббирует инициативу, которая бы установила единую систему оплаты труда для российских учителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Членам Центризбиркома запретят использовать iPhone в служебных целях
- Главы МИД Евросоюза обсудят ситуацию с зерновой сделкой
- В Киргизии начали расследование из-за угрозы санкций США
- Режим ЧС ввели в крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника
- Рогов заявил об остановке наступления ВСУ около Работино
- Совместные учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»
- В Новосибирской области неизвестный попытался поджечь военкомат
- Французский политик Филиппо назвал сумасшествием просьбу Зеленского о поставках техники
- Австралия ввела санкции против 35 российских организаций
- Хакеры узнали маршруты кораблей, с которых могли запустить дроны по Крымскому мосту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru