Профсоюз не верит, что Госдума примет закон о повышении зарплат учителей
Внесенный на рассмотрение законопроект уже несколько раз отклонялся правительством, и с тех пор ничего не изменилось, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Идея повысить зарплату учителям несколько раз отклонялась правительством, а член ЛДПР Борис Чернышов совсем недавно заявил о невозможности принятия законопроекта, напомнил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. В беседе с НСН он заявил, что законопроект не будет принят и в этот раз.
Ранее стало известно, что ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о повышении зарплаты учителям до 2,5 минимальных размеров оплаты труда. Замглавы фракции Ярослав Нилов заявил, что учительские зарплаты – не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения. Он добавил, что, несмотря на разницу в бюджетах регионов, «качество образования в стране не должно страдать».
«Если господа из ЛДПР рассчитывают на то, что оплату учителей будут финансировать из региональных бюджетов, то идея обречена на провал. Потому что многие региональные бюджеты не могут обеспечивать такую зарплату. Необходимо, чтобы в этом законопроекте были даны гарантии федерального центра. Если этот пункт в законопроекте есть, то я почти наверняка уверен, что он не получит одобрения правительства и в Госдуме. Несколько раз другие депутаты в прошлых годах пытались вносить такие законопроекты по два МРОТ за ставку, и каждый раз получали ответ, что это невозможно, потому что правительство против. Более того, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов несколько месяцев назад на канале «Культура» сказал: мы бы, депутаты, были рады повысить, но правительство нам не дает. Что изменилось за эти несколько месяцев? Я не знаю, и поэтому вызывает большие сомнения, что в этот раз законопроект будет принят», - сказал Луховицкий.
Ранее глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщила, что Совфед при поддержке профильных ведомств активно лоббирует инициативу, которая бы установила единую систему оплаты труда для российских учителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru