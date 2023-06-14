Профсоюз не верит, что Госдума примет закон о повышении зарплат учителей

Идея повысить зарплату учителям несколько раз отклонялась правительством, а член ЛДПР Борис Чернышов совсем недавно заявил о невозможности принятия законопроекта, напомнил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. В беседе с НСН он заявил, что законопроект не будет принят и в этот раз.

Ранее стало известно, что ЛДПР внесет в Госдуму законопроект о повышении зарплаты учителям до 2,5 минимальных размеров оплаты труда. Замглавы фракции Ярослав Нилов заявил, что учительские зарплаты – не просто расходная статья бюджета, а грамотные инвестиции в следующие поколения. Он добавил, что, несмотря на разницу в бюджетах регионов, «качество образования в стране не должно страдать».