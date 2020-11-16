Зарплата следователей и прокуроров поднимется на 5,7%

Кабмин России предложил в 2021 году поднять на 5,7% зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета - в 1,5 раза выше инфляции, пишут «Известия» со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

При этом на повышении окладов госслужащих других ведомств в следующем году планируется сэкономить. Данная мера требовалась для балансировки федерального бюджета.

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Кроме сокращения расходов на зарплаты госслужащих, траты планируется оптимизировать через снижение гособоронзаказа на 5%, а также незащищенных статей бюджета на 10%.

Напомним, зарплаты бюджетников в России будет устанавливать федеральный кабмин, а не региональные власти как раньше. В результате оплата труда работников муниципальных и госучреждений будет унифицирована.

Теперь правительство будет строго контролировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат, пишет «Российская газета».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ПрокурорСледователиЗарплата
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