Зарплата следователей и прокуроров поднимется на 5,7%
Кабмин России предложил в 2021 году поднять на 5,7% зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета - в 1,5 раза выше инфляции, пишут «Известия» со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку.
При этом на повышении окладов госслужащих других ведомств в следующем году планируется сэкономить. Данная мера требовалась для балансировки федерального бюджета.
Кроме сокращения расходов на зарплаты госслужащих, траты планируется оптимизировать через снижение гособоронзаказа на 5%, а также незащищенных статей бюджета на 10%.
Напомним, зарплаты бюджетников в России будет устанавливать федеральный кабмин, а не региональные власти как раньше. В результате оплата труда работников муниципальных и госучреждений будет унифицирована.
Теперь правительство будет строго контролировать разницу в окладах между начальниками и подчиненными, надбавки к ним, размеры стимулирующих и компенсационных выплат, пишет «Российская газета».
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