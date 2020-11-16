Зарплата следователей и прокуроров поднимется на 5,7%

Кабмин России предложил в 2021 году поднять на 5,7% зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета - в 1,5 раза выше инфляции, пишут «Известия» со ссылкой на поправки ко второму чтению проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

При этом на повышении окладов госслужащих других ведомств в следующем году планируется сэкономить. Данная мера требовалась для балансировки федерального бюджета.