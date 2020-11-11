Минтруд ожидает увеличения МРОТ к 2023 году

Заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что в Минтруде прогнозируют рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) к 2023 году, сообщает агентство ТАСС.



Ранее думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января 2021 года вместо потребительской корзины будут использовать медианный доход, когда 50% работающих получают больше этой величины, а другие 50% - меньше.

МРОТ предлагается установить на уровне 42% от медианной заработной платы, то есть 12 792 рублей (сейчас 12 130 рублей). Пудов отметил, что, по расчётам министерства, к 2023 году МРОТ «прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том году 105,8 соответственно, но при сохраненной доли 42%».



Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал новую методику расчёта МРОТ, заявив, что использование медианной зарплаты, предлагаемое Минтрудом, «законсервирует в России чудовищный уровень бедности».

