Минобороны: Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников
26 мая 202607:54
За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО были ликвидированы 59 дронов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Беспилотники самолетного типа были уничтожены над Республикой Крым, а также Смоленской, Новгородской, Курской, Брянской и Белгородской областями.
Ранее мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения пострадали при атаке ВСУ на гражданский автомобиль в Запорожской области.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны: Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников
- Мирошник: В результате атак ВСУ за неделю погиб 51 мирный житель
- Визит делегации Японии в Россию продлится несколько дней
- В США предупредили об эскалации конфликта после предупреждения МИД России
- Решетников: Экономика России справляется с вызовами и ограничениями
- СМИ: Украину ждут трудные времена на фоне предстоящего возмездия РФ
- МИД РФ: Европа не предложила ни одного проекта урегулирования на Украине
- Депутаты призвали ужесточить меры борьбы с безнадзорными собаками
- СМИ: Усилен контроль за IP-адресами россиян для блокировок VPN
- Разрыв цен между новостройками и «вторичкой» достиг 90%