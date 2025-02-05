Бастрыкин: Число жалоб на мигрантов в СК возросло в 2024 году в семь раз

Количество жалоб на мигрантов, поступивших в Следственный комитет РФ, увеличилось в прошлом году в семь раз, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.

По его словам, резонансные дела и преступления, совершенные приезжими, широко освещаются в публичном поле, вызывают справедливый запрос общественности на установление порядка в сфере миграционных отношений.

«В результате по итогам прошлого года многократно возросло число обращений в Следственный комитет по данной тематике (с 95 до 701)», - сказал он.

Бастрыкин подчеркнул, что миграционные процессы, происходящие в России, необходимо поставить под жесткий контроль государства,.

Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что порядка 10 млн человек в России работают в тени. По его словам, в РФ работают порядка 74 млн людей, 10 млн из них работают в тени, из них 550 тысяч человек являются мигрантами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Следственный КомитетМигранты

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