«Привезем из Египта»: Строительной отрасли не хватает более двух миллионов работников

«По поводу необходимости привлечения работников из других стран, необходимость безумная. Например, на одного сварщика сегодня приходится 12 вакансий, на швею – 8. Острый дефицит кадров. Из отраслей в работниках больше всего нуждается строительство, производство всех типов – мебель и так далее. Дефицит в строительстве у нас порядка двух с половиной миллионов, даже больше, это только одна сфера», - рассказал он.

Он назвал страны, которые могут легально сотрудничать с Россией по кадрам, а также отметил, что для работодателей это привлекательно, но и не очень просто.

«Что касается стран, легально можем привозить работников из Индии, Филиппин, Непала, Египта, Мьянмы. Эти специалисты могут и не получать сильно меньше, те же сварщики будут дешевле всего на 20-25%, но основная фишка привоза не в дешевизне. Фишка в том, что у них контракты, работники не смогут перейти к конкуренту. Для работодателя это критически важно, так как все пытаются украсть кадры друг у друга. При этом хочу напомнить, что за незаконную миграцию у нас могут посадить. Очень сложно оформлять таких работников, полгода надо заниматься всеми разрешениями и так далее. А еще нужно обеспечить трансфер, питание, спецодежду, это сложно, не каждый за это берется», - подытожил собеседник НСН.

Трудовые мигранты предпочитают работать в курьерских службах, так как зарплата в этой сфере превышает 155 тысяч рублей в месяц, сказал ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов «Радиоточке НСН».

