«Привезем из Египта»: Строительной отрасли не хватает более двух миллионов работников
Гарри Мурадян заявил НСН, что сегодня можно легально привозить работников из Индии, Египта, Непала, Мьянмы и Филиппин.
В России в ряде отраслей наблюдается «безумный» дефицит кадров, только одной строительной отрасли не хватает минимум двух с половиной миллионов людей, заявил НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.
России необходимо открыто обсуждать вопрос привлечения трудовых мигрантов, причем не зацикливаться только на привычных странах, но и смотреть на абсолютно новые регионы, заявил министр экономического развития Максим Решетников, передает РИА Новости. Мурадян подтвердил, что сегодня это нужно целому ряду отраслей.
«По поводу необходимости привлечения работников из других стран, необходимость безумная. Например, на одного сварщика сегодня приходится 12 вакансий, на швею – 8. Острый дефицит кадров. Из отраслей в работниках больше всего нуждается строительство, производство всех типов – мебель и так далее. Дефицит в строительстве у нас порядка двух с половиной миллионов, даже больше, это только одна сфера», - рассказал он.
Он назвал страны, которые могут легально сотрудничать с Россией по кадрам, а также отметил, что для работодателей это привлекательно, но и не очень просто.
«Что касается стран, легально можем привозить работников из Индии, Филиппин, Непала, Египта, Мьянмы. Эти специалисты могут и не получать сильно меньше, те же сварщики будут дешевле всего на 20-25%, но основная фишка привоза не в дешевизне. Фишка в том, что у них контракты, работники не смогут перейти к конкуренту. Для работодателя это критически важно, так как все пытаются украсть кадры друг у друга. При этом хочу напомнить, что за незаконную миграцию у нас могут посадить. Очень сложно оформлять таких работников, полгода надо заниматься всеми разрешениями и так далее. А еще нужно обеспечить трансфер, питание, спецодежду, это сложно, не каждый за это берется», - подытожил собеседник НСН.
Трудовые мигранты предпочитают работать в курьерских службах, так как зарплата в этой сфере превышает 155 тысяч рублей в месяц, сказал ранее директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов «Радиоточке НСН».
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