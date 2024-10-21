«Заработок на хайпе»: Резкий рост продаж товаров для квадроберов объяснили пиаром

Популярность квадробинга продлится от силы год, после этого интерес к движению сойдет на нет, сказал НСН Алексей Кременсков.

Резкий рос популярности товаров для квадроберов объясняются тем, что предприниматели пытаются извлечь максимальную выгоду из нашумевших событий и явлений, вместе с тем интерес к квадроберам быстро утихнет — как правило, такие тренды живут примерно год. Об этом НСН заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли "ЦифроТоргГлобал" Алексей Кременсков.

Объем продаж товаров для квадроберов на маркетплейсе Wildberries с начала 2024 года увеличился на 4800% (на 4700% в денежном выражении). Об этом сообщило издание РБК. Сейчас на маркетплейсе представлено 1515 позиций товаров, в которых присутствует слово «квадробер». При поиске продукции со словом «квадробика» — 14310 позиций. По словам Кременскова, причиной такой тенденции стала активная реклама субкультуры.

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«Пиар однозначно расширил знания об этой субкультуре или виде спорта. Дошло до того, что продают и корм, и будки для квадроберов, чего только нет. Когда происходит какое-то событие, предприниматели быстро ориентируются и изготавливают под него какие-то материалы, пытаются зарабатывать на хайпе», — сказал Кременсков.

Впрочем, отметил собеседник НСН, интерес к квадроберам продлится лишь около года.

«Такие тренды не особо долго держатся. Опыт показывает, что они остаются популярными примерно год, а потом уходят в забвение. Останутся лишь немногочисленные приверженцы движения», — подытожил он.

Ранее президент Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что увлечение квадробингом не является психологическим заболеванием, однако это явление требует дальнейшего изучения.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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