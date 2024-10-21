«Заработок на хайпе»: Резкий рост продаж товаров для квадроберов объяснили пиаром

«Пиар однозначно расширил знания об этой субкультуре или виде спорта. Дошло до того, что продают и корм, и будки для квадроберов, чего только нет. Когда происходит какое-то событие, предприниматели быстро ориентируются и изготавливают под него какие-то материалы, пытаются зарабатывать на хайпе», — сказал Кременсков.

Впрочем, отметил собеседник НСН, интерес к квадроберам продлится лишь около года.

«Такие тренды не особо долго держатся. Опыт показывает, что они остаются популярными примерно год, а потом уходят в забвение. Останутся лишь немногочисленные приверженцы движения», — подытожил он.

Ранее президент Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что увлечение квадробингом не является психологическим заболеванием, однако это явление требует дальнейшего изучения.

