Онищенко заявил, что квадробинг не является психиатрическим заболеванием

Увлечение квадробингом не является психологическим заболеванием, однако это явление требует дальнейшего изучения, заявил президент Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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При этом он уточнил, что если речь идет о матери, которая выгуливает ребенка на поводке, то, скорее всего, у нее «какая-то психиатрия» и с ней нужно разбираться. По словам Онищенко, не позволительно потакать таким желаниям ребенка и тем самым его унижать.

Он также раскритиковал законодателей за идею сделать это увлечение вне закона, и отметил, что каждое поколение молодежи привносит что-то свое.

Ранее стало известно, что в Узбекистане намерены штрафовать родителей детей-квадроберов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ДетиПсихиатрия

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