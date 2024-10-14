Онищенко заявил, что квадробинг не является психиатрическим заболеванием

При этом он уточнил, что если речь идет о матери, которая выгуливает ребенка на поводке, то, скорее всего, у нее «какая-то психиатрия» и с ней нужно разбираться. По словам Онищенко, не позволительно потакать таким желаниям ребенка и тем самым его унижать.

Он также раскритиковал законодателей за идею сделать это увлечение вне закона, и отметил, что каждое поколение молодежи привносит что-то свое.

Ранее стало известно, что в Узбекистане намерены штрафовать родителей детей-квадроберов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

