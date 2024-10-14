Онищенко заявил, что квадробинг не является психиатрическим заболеванием
Увлечение квадробингом не является психологическим заболеванием, однако это явление требует дальнейшего изучения, заявил президент Российской академии образования Геннадий Онищенко.
При этом он уточнил, что если речь идет о матери, которая выгуливает ребенка на поводке, то, скорее всего, у нее «какая-то психиатрия» и с ней нужно разбираться. По словам Онищенко, не позволительно потакать таким желаниям ребенка и тем самым его унижать.
Он также раскритиковал законодателей за идею сделать это увлечение вне закона, и отметил, что каждое поколение молодежи привносит что-то свое.
Ранее стало известно, что в Узбекистане намерены штрафовать родителей детей-квадроберов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru