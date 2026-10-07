В Москве TikTok и Google оштрафовали на 10 млн рублей TikTok и Google

Таганский суд Москвы оштрафовал на 10 млн рублей компанию Google за повторное неисполнение законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram на 19 млн рублей

Аналогичное решение было вынесено в отношение социальной сети TikTok.

«Гугл ЛЛС и ТикТок Пте. Лтд. признаны виновными в совершении административных правонарушений... повторное неисполнение иностранными лицами в сети Интернет обязанностей, предусмотренных российским законодательством», - говорится в сообщении.

Как пишет RT, также Таганский суд столицы оштрафовал компанию Twitch Interactive, Inc. на 14 млн рублей за неудаление запрещённого в России контента.

Ранее в России Pinterest оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ от мониторинга запрещённого контента и принятия мер по ограничению доступа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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