В Москве TikTok и Google оштрафовали на 10 млн рублей TikTok и Google

Аналогичное решение было вынесено в отношение социальной сети TikTok.

«Гугл ЛЛС и ТикТок Пте. Лтд. признаны виновными в совершении административных правонарушений... повторное неисполнение иностранными лицами в сети Интернет обязанностей, предусмотренных российским законодательством», - говорится в сообщении.

Как пишет RT, также Таганский суд столицы оштрафовал компанию Twitch Interactive, Inc. на 14 млн рублей за неудаление запрещённого в России контента.

Ранее в России Pinterest оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ от мониторинга запрещённого контента и принятия мер по ограничению доступа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

