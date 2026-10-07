В Москве TikTok и Google оштрафовали на 10 млн рублей TikTok и Google
Таганский суд Москвы оштрафовал на 10 млн рублей компанию Google за повторное неисполнение законодательства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Аналогичное решение было вынесено в отношение социальной сети TikTok.
«Гугл ЛЛС и ТикТок Пте. Лтд. признаны виновными в совершении административных правонарушений... повторное неисполнение иностранными лицами в сети Интернет обязанностей, предусмотренных российским законодательством», - говорится в сообщении.
Как пишет RT, также Таганский суд столицы оштрафовал компанию Twitch Interactive, Inc. на 14 млн рублей за неудаление запрещённого в России контента.
Ранее в России Pinterest оштрафовали на 3,5 млн рублей за отказ от мониторинга запрещённого контента и принятия мер по ограничению доступа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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