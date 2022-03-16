Zara заявила о готовности вернуться в Россию «как только будет возможно»
Испанский ретейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex), который контролирует бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие популярные марки одежды масс-маркета, объявил о готовности возобновить работу на территории России. Об этом сообщает Bolsamania.
По данным издания, исполнительный директор компании Оскар Гарсия Масейрас (Oscar Garcia Maceira) подчеркнул, что Inditex вернется на российский рынок, когда это вновь станет возможным. Крупный производитель одежды, обуви и аксессуаров выполняет обещание по выплате зарплаты сотрудникам в России.
Согласно данным Business of Fashion, Россия является вторым после Испании рынком с точки зрения количества магазинов для компании.
Испанская компания Inditex объявила о приостановке торговли в России из-за ситуации на Украине и связанными с этим логистическими сложностями. Об этом стало известно 5 марта.
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