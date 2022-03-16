Zara заявила о готовности вернуться в Россию «как только будет возможно»

Испанский ретейлер Industria de Diseno Textil SA (Inditex), который контролирует бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие популярные марки одежды масс-маркета, объявил о готовности возобновить работу на территории России. Об этом сообщает Bolsamania.

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По данным издания, исполнительный директор компании Оскар Гарсия Масейрас (Oscar Garcia Maceira) подчеркнул, что Inditex вернется на российский рынок, когда это вновь станет возможным. Крупный производитель одежды, обуви и аксессуаров выполняет обещание по выплате зарплаты сотрудникам в России.

Согласно данным Business of Fashion, Россия является вторым после Испании рынком с точки зрения количества магазинов для компании.

Испанская компания Inditex объявила о приостановке торговли в России из-за ситуации на Украине и связанными с этим логистическими сложностями. Об этом стало известно 5 марта.

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