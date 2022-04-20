Zara и Bershka собираются вернуться в Россию
20 апреля 202215:18
Испанская сеть магазинов одежды Inditex, в которую входят бренды Zara и Bershka, собирается вернуться в Россию, когда это будет возможно. Об этом рассказал управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru