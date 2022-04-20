Zara и Bershka собираются вернуться в Россию

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, в которую входят бренды Zara и Bershka, собирается вернуться в Россию, когда это будет возможно. Об этом рассказал управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас.

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В начале марта представители брендов Zara и Bershkа объявили об уходе из России из-за ситуации на Украине.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с рынка РФ, являются врагами для самих себя.

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ФОТО: Flickr.com
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