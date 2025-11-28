Запущен проект «Живое Черное море» по ликвидации последствий экокатастрофы
О запуске масштабного проекта «Живое Черное море» по защите и сохранению экосистем Черного моря объявила компания JTI Россия. Комплексная программа будет проводиться совместно с фондом «Заповедное посольство.
Проект «Живое Черное море» включит поддержку научных исследований, проведение мониторинга природных комплексов и животного мира, закупку специализированного оборудования, морского судна и автомобиля для проведения исследований и спасения морских млекопитающих. Помимо этого, в планах создание инфраструктуры реабилитационного центра для дельфинов, разработка образовательных программ и проведение практикумов, направленных на развитие кадрового потенциала морских и приморских ООПТ. Первые семинары пройдут уже в декабре. Помимо этого, в планах привлечение и подготовка волонтеров, работающих с устранением последствий ЧС, эколого-просветительские проекты и инфраструктурные решения для бережного туризма и сохранения редких видов на черноморском побережье.
«Вместо точечных усилий мы создаем комплексный проект — от мониторинга экосистем и обеспечения необходимым оборудованием ООПТ и Центра «Дельфа» до обучения специалистов и волонтеров, — который должен работать на сохранение моря долгие годы», - рассказала эксперт фонда «Заповедное посольство», руководитель проекта «Живое Черное море» Полина Григорьева.
Одним из направлений проекта станет спасение дельфинов. В частности, будет налажен регулярный мониторинг популяции дельфинов у побережья Анапы для оценки их состояния и динамики восстановления после ЧС с разливом нефтепродуктов. Будет организован цикл обучающих семинаров и тренингов для волонтеров-спасателей и волонтеров-ветеринаров, которые будут проходить в ключевых городах побережья: Сочи («Сириус»), Анапе, Геленджике и Новороссийске. Кроме этого, запланировано создание просветительских материалов и передвижной выставки, рассказывающей о дельфинах Черного моря и работе по сохранению их популяции.
Отдельное внимание будет уделено поддержке заповедника «Утриш». Проект «Живое Черное море» включает в себя мониторинг, направленный на оценку последствий разлива нефтепродуктов для морских экосистем в акватории заповедника и вдоль побережья г. Анапы. Это первые в своем роде исследования, которые изучат воздействие на всю экосистему в целом, а не только на отдельные ее компоненты. На основе данных будут выработаны научно обоснованные рекомендации по оптимизации хозяйственной деятельности в прибрежной зоне для минимизации антропогенного воздействия.
Проект окажет поддержку и природному парку «Анапская пересыпь» - территории, которая в период ликвидации последствий разлива нефтепродуктов подверглась интенсивному антропогенному влиянию, вследствие проезда тяжелой техники, выемки загрязненного песка со стороны морского побережья, что привело к трансформации природных комплексов.
Руководитель программ социальных инвестиций JTI Россия Екатерина Лёвшина отметила, что проект «Живое Черное море» направлен не только на ликвидацию последствий инцидента, но и на создание эффективной экосистемы сотрудничества.
Президент фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина подчеркнула, что особенность проекта в том, что в его основе лежит комплексный подход, который позволяет добиваться долгосрочных изменений и достигать устойчивых результатов
