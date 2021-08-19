«Запудрили мозги». Рокеры вспомнили «августовский путч»
Андрей Макаревич и Сергей Галанин рассказали «Радиоточке НСН», где были в ночь с 18 на 19 августа 1991 года и как воспринимали происходящее.
В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в СССР был создан самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), после чего начался «августовский путч». В Москве было введено чрезвычайное положение, в столицу вошли военные. Ельцин назвал происходящее государственным переворотом, и его сторонники вышли на защиту Белого дома, воздвигнув там баррикады.
Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что еще незадолго до событий был на гастролях, а все происходящее воспринимал с тревогой.
«В ночь с 18 на 19 августа я еще был на гастролях, на следующую ночь я уже был у Белого дома. Конечно, воспринимал все с тревогой, удовольствия это не доставляло, я вас уверяю», - отметил он.
А лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал «Радиоточке НСН», что в ту самую ночь был дома и вообще не понимал, что происходит.
«Нигде не был, сидел дома и ничего не понимал. Я помню, что никто ничего толком не понимал, но также все были настроены против ГКЧП. Всем запудрили мозги, что это плохо, хотя на самом деле, как показывает практика, это было хорошо», - поделился он.
По его словам, нельзя исключать возможность повторения подобных событий в наше время, так как людьми стало еще проще манипулировать в век интернета и новых технологий.
«Людьми очень легко манипулировать, как показывает даже наш небольшой исторический опыт. А особенно сейчас, когда средства массовой информации еще больше влияют. Интернет активный появился, еще глубже все это внутри человека, легче нами манипулировать. Тогда был только телевизор, пресса, и то всех на это дело подсадили. Сейчас вообще элементарно, по одному щелчку могут сделать все, что угодно», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук события 1991 года и вовсе вспоминать не захотел, сославшись на занятость из-за сведения нового альбома.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, как пережил дни августовского путча. По его словам, тогда он поддерживал ГКЧП и выкрикивал лозунги в его поддержку. Это не понравилось митингующим, которые выступали за Ельцина, и они пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился Жириновский.
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