«Запудрили мозги». Рокеры вспомнили «августовский путч»

В ночь с 18 на 19 августа 1991 года в СССР был создан самопровозглашенный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), после чего начался «августовский путч». В Москве было введено чрезвычайное положение, в столицу вошли военные. Ельцин назвал происходящее государственным переворотом, и его сторонники вышли на защиту Белого дома, воздвигнув там баррикады.

Лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признался, что еще незадолго до событий был на гастролях, а все происходящее воспринимал с тревогой.

«В ночь с 18 на 19 августа я еще был на гастролях, на следующую ночь я уже был у Белого дома. Конечно, воспринимал все с тревогой, удовольствия это не доставляло, я вас уверяю», - отметил он.

А лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал «Радиоточке НСН», что в ту самую ночь был дома и вообще не понимал, что происходит.