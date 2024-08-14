«Запросы от спецслужб и взломы»: Специалисты оценили уровень безопасности Telegram

«До сих пор мессенджер позиционирует себя как самый безопасный, который только существует. Telegram превосходит тот же самый Signal именно по безопасности. Конечно, необходимо самим пользователям соблюдать информационную гигиену. Взломы происходят в большей части по вине граждан, которые сами отдают свои данные. Техническая часть здесь уходит на второй план. Сообщество специалистов не может сказать, что этот мессенджер на 100% безопасен. На 2024 нет ни одной соцсети или мессенджера с такой гарантией. Здесь играет роль именно человеческий фактор», - рассказал он.

Что касается сотрудничества со спецслужбами, Вакулин отметил, что основатель Telegram Павел Дуров активно борется с мировым злом в виде терроризма. При этом в мессенджере сохраняются секретные чаты, которыми в теории могут пользоваться и преступники.

«Мы можем опираться на слова Павла Дурова. Он не скрывает, что готов сотрудничать с властями всех стран для борьбы с терроризмом. Дуров работает на уровне запросов. Какое-то ведомство может отправить запрос на рассекречивание данных пользователя. Тогда мессенджер отдает данные, но это должно подкрепляться судебным решением. Но при этом существуют секретные чаты. В обычных чатах ключ дешифрования сообщения находится у трех сторон - два собеседника и Telegram. При секретном чате ключ находится только у двух собеседников, у Telegram он не хранится. Технической возможности передать данные из секретных чатов нет. Это действительно так. При этом секретные чаты создаются только на телефонах, это двойная защита. Думаю, преступники это используют», - добавил специалист.

Обычным пользователям гаджетов перед продажей будет достаточно сбросить их к заводским настройками и с помощью специальных программ стереть все личные данные с накопителя, рассказал ранее НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

9 августа в России заблокировали мессенджер Signal. В Роскомнадзоре объяснили блокировку тем, что мессенджер нарушал законы России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН». Это приложение использует протокол сквозного шифрования для чатов — разработчики уверяют, что это позволяет защитить сообщения пользователей.