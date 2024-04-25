«Диалог с властями»: Российский бизнес объединился для борьбы с утечками данных
Александр Сильченко заявил НСН, что бизнес сегодня хочет выстроить диалог с государством, чтобы не оказаться в ситуации избыточного регулирования.
Российский бизнес сегодня хочет выстроить диалог с государством в сфере утечек персональных данных, чтобы не оказаться в ситуации избыточного регулирования, заявил основатель и исполнительный директор Stream Telecom, председатель и основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Александр Сильченко на пресс-конференции НСН.
«Бизнесу сегодня интересно, как ему хранить, собирать и защищать данные клиентов. Поэтому сегодня необходимо информировать и консультировать бизнес в России по вопросам защиты и хранения персональных данных. Также нужно создать профессиональное сообщество для обмена опытом и выработки новых решений. Основная цель – выстроить диалог с государственными органами, чтобы упростить работу с персональными данными. Если этого не делать, государство может начать избыточно регулировать рынок, что бизнесу не так интересно. В связи с этим в начале 2024 года мы зарегистрировали свою Ассоциацию», - рассказал он.
Количество утечек персональных данных растет вдвое последние три года, число штрафов за год увеличилось в 20 раз, заявил ранее генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Глеб Кащеев на пресс-конференции НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru