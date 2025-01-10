«Запреты не нужны»: Рыбаки заявили о «жестком» контроле вылова в Черном море

«Если временно ограничат вылов рыбы и морепродуктов, отрасли будет нанесен жесточайший удар, который, конечно, теоретически можно компенсировать. Сейчас, например, аэропорты юга остались без работы, им полностью компенсируют все их расходы. Что касается рыбного промысла, существует мониторинг по показателям безопасности. Россельхознадзор проводит мониторинг районов промысла. Также каждая партия рыбной продукции исследуется ветеринарными службами по закрепленным в законодательстве показателям. С момента происшествия ветеринары начали проверять каждую партию по дополнительным показателям. До Нового года в Крыму партии исследовались по новому принципу», - отметил он.

По его словам, после Нового года проверки ужесточили еще больше.

«Первые рейсы в этом году вышли 5 января, теперь специалисты будут исследовать образец каждого суточного улова, то есть еще ужесточили проверку. Максимально жесткий контроль сейчас, мы уверены, что этого достаточно. Поэтому инициативы, которые призывают все запретить, очень удивляют. Разумеется, все рыбаки избегают мест, где можно соприкоснуться с этой загрязненной водой. Мы заинтересованы в этом больше всех, мы не хотим, чтобы нашу работу останавливали. В СМИ много непроверенной информации, ситуация неприятная, но контроля достаточно», - заключил он.

Также он рассказал, какой промысел пострадает в случае запрета, добавив, что подобный запрет не вводился никогда.

«В Черном море добывают массовые виды рыбы – килька черноморская, камса, ставрида, барабулька. В Азовском море еще массово добывается тюлька. Это самые массовые виды, на которые приходится около 90% общего улова. Есть виды региональные, которые в небольших количествах добывают в прибрежных водах Крыма, например, горбыль. Их ловят сетями и маломерными судами, а потом сразу же здесь и реализуют. В 2007 году была похожая авария, никаких ограничений на промысел тогда не было вообще, работали в обычном режиме», - рассказал собеседник НСН.

Ранее руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева заявила, что употребление человеком в пищу морепродуктов, таких как рыба, мидии и устрицы, добытых в зоне экологической катастрофы в Черном море после ЧП с танкерами у Керченского пролива, будет небезопасным в течение нескольких лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

