Вице-спикер ГД Чернышов предложил ограничить вылов рыбы в Азовском и Черном морях

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минприроды и Минсельхозу временно ограничить вылов морепродуктов и рыбы в Черном и Азовском морях, так как после крушения в Керченском проливе двух танкеров данная продукция может быть опасной для здоровья. Об этом сообщило издание «Известия».

Свое предложение Чернышов направил министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову, а также главе Минсельхоза Оксане Лут. Также парламентарий предложил запретить продажу такой продукции, пока не будут получены научные заключения о ее безопасности.