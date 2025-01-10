Вице-спикер ГД Чернышов предложил ограничить вылов рыбы в Азовском и Черном морях

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минприроды и Минсельхозу временно ограничить вылов морепродуктов и рыбы в Черном и Азовском морях, так как после крушения в Керченском проливе двух танкеров данная продукция может быть опасной для здоровья. Об этом сообщило издание «Известия».

Свое предложение Чернышов направил министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову, а также главе Минсельхоза Оксане Лут. Также парламентарий предложил запретить продажу такой продукции, пока не будут получены научные заключения о ее безопасности.

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Кроме того, депутат выступил с предложением ужесточить контроль за качеством поступающих в торговые сети морепродуктов и провести соответствующую информационную работу с россиянами.

Комитеты Госдумы по охране здоровья и аграрным вопросам поддержали инициативу Чернышова. Так, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов подчеркнул необходимость проверки всей выловленной рыбы и морепродуктов.

Ранее руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Александра Андреева заявила, что употребление человеком в пищу морепродуктов, таких как рыба, мидии и устрицы, добытых в зоне экологической катастрофы в Черном море после ЧП с танкерами у Керченского пролива, будет небезопасным в течение нескольких лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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