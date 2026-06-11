В России объяснили необходимость легализации онлайн-казино
Казино необходимо вернуть в города-миллионники, это обеспечит многократный рост поступлений в бюджет, сказал НСН Дмитрий Слободкин.
После создания игорных зон налоговые поступления от игорного бизнеса обрушились в сотни раз, необходимо легализовать онлайн-казино и вернуть игорные заведения в города-миллионники. Об этом НСН заявил эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.
В России пресечена деятельность организованного преступного сообщества, контролировавшего 14 нелегальных онлайн-казино, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Отмечается, что фигуранты ежедневно проводили тысячи трансакций, обеспечивая работу таких площадок, как Pin-Up, Leon, MelBet, Azino и 888Casino. Слободкин посоветовал властям легализовать онлайн-казино.
«Объем теневого рынка определить невозможно. Нужно каким-то образом легализовать онлайн-казино, как это было сделано в других странах мира, потому что запрет всегда порождает желание поучаствовать. У нас и подпольные казино еще работают, хотя еще в 2009 году появились специальные игорные зоны, в которые, конечно, никто особо ездить не хочет. Подпольный игорный бизнес существует практически в любой юрисдикции, а потребность играть у людей сохранилась. Поэтому они и играют: кто-то на подпольных игорных площадках, кто-то — на легальных», — сказал Слободкин.
Собеседник НСН добавил, что создание игорных зон в сотни раз сократило налоговые поступления от игорного бизнеса.
«Сама идея загнать игорный бизнес в некие зоны непродуктивна, потому что она не работает ни на государство, ни на людей. Государство потеряло колоссальные деньги из бюджета, тем более что это региональный налог. Если в 2005 году налоги составляли 305 млрд рублей, то сейчас — порядка 1,5 млрд рублей, при этом налоговая ставка за это время выросла практически в два раза. То есть фактически доходы государства были бы значительно выше. Государство в свое время абстрагировалось от реальной проверки игорного бизнеса, оно фактически ничего не контролировало. В разных странах игорный бизнес приносит пользу и людям, и государству, вопрос в том, как его контролировать», — подчеркнул он.
По мнению эксперта, для контроля игорного бизнеса нужна специальная структура.
«Надо создавать специальную структуру с подготовленными специалистами, которые в текущем варианте проверяли бы игорный бизнес. Бизнесмены в свое время предложили фиксированную ставку с единицы игорного оборудования, только после этого налоги выросли в 5000 раз. Тогда государство согласилось и приняло эту концепцию. На втором этапе государство должно научиться контролировать оборот не по отчетности от игорных заведений, а фактически. Нужна инструкция по ведению бухучета, которая специально применялась бы в игорных заведениях», — указал собеседник НСН.
В заключение Слободкин призвал вернуть казино в города-миллионники.
«Открывать казино надо в городах-миллионниках или рядом с городами-миллионниками. В противном случае дохода в бюджете не будет. Государство должно быть жестким по отношению к игорному бизнесу, так делается в любой стране», — подытожил он.
Ранее стало известно, что в Республике Алтай создадут новую игорную зону. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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