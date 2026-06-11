Собеседник НСН добавил, что создание игорных зон в сотни раз сократило налоговые поступления от игорного бизнеса.

«Сама идея загнать игорный бизнес в некие зоны непродуктивна, потому что она не работает ни на государство, ни на людей. Государство потеряло колоссальные деньги из бюджета, тем более что это региональный налог. Если в 2005 году налоги составляли 305 млрд рублей, то сейчас — порядка 1,5 млрд рублей, при этом налоговая ставка за это время выросла практически в два раза. То есть фактически доходы государства были бы значительно выше. Государство в свое время абстрагировалось от реальной проверки игорного бизнеса, оно фактически ничего не контролировало. В разных странах игорный бизнес приносит пользу и людям, и государству, вопрос в том, как его контролировать», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, для контроля игорного бизнеса нужна специальная структура.

«Надо создавать специальную структуру с подготовленными специалистами, которые в текущем варианте проверяли бы игорный бизнес. Бизнесмены в свое время предложили фиксированную ставку с единицы игорного оборудования, только после этого налоги выросли в 5000 раз. Тогда государство согласилось и приняло эту концепцию. На втором этапе государство должно научиться контролировать оборот не по отчетности от игорных заведений, а фактически. Нужна инструкция по ведению бухучета, которая специально применялась бы в игорных заведениях», — указал собеседник НСН.

В заключение Слободкин призвал вернуть казино в города-миллионники.

«Открывать казино надо в городах-миллионниках или рядом с городами-миллионниками. В противном случае дохода в бюджете не будет. Государство должно быть жестким по отношению к игорному бизнесу, так делается в любой стране», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай создадут новую игорную зону. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

