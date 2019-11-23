Заправки и плохие дороги. Вечные проблемы российских электрокаров
Эксперты в эфире НСН оценили перспективность производства российских электрокаров.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров указал сроки начала серийного производства первого российского электромобиля Zetta.
По словам министра, сертификация электромобиля Zetta вышла на финальную стадию. Такую информацию Мантуров получил от своих коллег, заявил он ТАСС.
«Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — приводит слова министра RT.
Заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин в интервью НСН предположил, насколько возрастет спрос на электрокары у российский автомобилистов.
«Спрос будет диктовать предложение. Если у нас в стране начнется их сборка, это будет натуральным продуктом, то, я думаю, что все эти льготы, которые будут предоставляться автомобилям, будут очень сильно востребованы. Это действительно будет национальная идея, для городов, для людей это надо. Я считаю, что в принципе этот проект будет интересен», - заявил эксперт.
Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН поспорил с Воротилкиным и назвал причины, которые необходимо решать в первую очередь, прежде чем запускать массовое производство электрокаров. Речь идет о качестве дорог и необходимой инфраструктуре.
«Тема беспилотных автомобилей очень модная. Но прежде чем о ней говорить, нужно улучшить качество дорожной сети в России, которая будет отвечать всем требованиям. Только потом можно будет говорить о введении на российский рынок электрокаров и беспилотных автомобилей. Некоторые западные компании пытались завозить к нам электромобили, но у нас попросту отсутствует сеть заправок, где можно подзарядить автомобиль», - заключил Вячеслав Лысаков.
Ранее пользователь системы круиз-контроля данной марки транспортных средств Алексей Еремчук рассказал об особенностях использования электрокаров.
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