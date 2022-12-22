Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины
Запорожская атомная электростанция никогда не перейдет под контроль Украины и будет работать в интересах России. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
«Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России», — цитирует политика РИА Новости.
Как отметил Балицкий, украинской стороне «этого уже не поменять», и Запорожье будет лишь возвращать свои территории.
Кроме того, врио главы региона назвал киевские власти «обезьянами с гранатой» и подчеркнул, что они больше никогда не получат «никакую атомную станцию».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+9 243 / сут.
- Путин обсудил с Нетаньяху перспективы развития сотрудничества России и Израиля
- Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины
- На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошло возгорание
- Аксенов сообщил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму
- Володин: Госдума приняла рекордные 653 закона за год
- В Ростовской области нашли и уничтожили упавший разгонный блок ракеты
- СМИ: Российские бойцы взяли позиции солдат ВСУ и захватили троих пленных
- Около 3 тонн мазута разлилось в акватории Таманского залива
- СМИ: Конгресс США приостановил продвижение в сенате обещанной Киеву помощи
- СМИ: Зеленский не смог выпросить у США более современного вооружения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru