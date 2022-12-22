Запорожские власти заявили, что ЗАЭС никогда не перейдет под контроль Украины

Запорожская атомная электростанция никогда не перейдет под контроль Украины и будет работать в интересах России. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Начался монтаж защитного купола над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС

«Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России», — цитирует политика РИА Новости.

Как отметил Балицкий, украинской стороне «этого уже не поменять», и Запорожье будет лишь возвращать свои территории.

Кроме того, врио главы региона назвал киевские власти «обезьянами с гранатой» и подчеркнул, что они больше никогда не получат «никакую атомную станцию».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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