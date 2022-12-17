Начался монтаж защитного купола над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС
На Запорожской атомной электростанции начали монтировать защитный купол от осколков снарядов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram.
«На ЗАЭС над хранилищем отработанных ядерных отходов монтируют защитный купол», — рассказал он.
По словам Рогова, сооружение создаст защиту от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которыми оснащены украинские беспилотники.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские и украинские власти не ведут прямых переговоров по созданию зоны безопасности на территории Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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