Запорожские власти планируют к осени выдать паспорта 80% жителей
Около 80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
При этом он выразил надежду, что половина граждан успеет оформить документ уже к лету.
«Такая планка поставлена», - заявил Балицкий в эфире телеканала «Крым-24».
Он отметил, что данная задача обусловлена в связи с грядущими осенью выборами. По словам Балицкого, сегодня в Запорожье активно работают выездные бригады для ускоренного оформления российских паспортов.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал пиаром заявления Киева о контрнаступлении в Запорожской области.
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