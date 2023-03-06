Запорожские власти планируют к осени выдать паспорта 80% жителей

Около 80% населения Запорожской области к осени получат российское гражданство. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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При этом он выразил надежду, что половина граждан успеет оформить документ уже к лету.

«Такая планка поставлена», - заявил Балицкий в эфире телеканала «Крым-24».

Он отметил, что данная задача обусловлена в связи с грядущими осенью выборами. По словам Балицкого, сегодня в Запорожье активно работают выездные бригады для ускоренного оформления российских паспортов.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал пиаром заявления Киева о контрнаступлении в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости
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