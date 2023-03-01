СМИ: Муж Липницкой проходит службу на передовой в Запорожье

Муж бывшей фигуристки, олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, проходит службу на передовой в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

СМИ: Укрепления РФ на передовой могут стать серьезным испытанием для Украины

Сообщается, что Владислав Тарасенко уже несколько месяцев находится на передовой. Он также является бывшим фигуристом.

Один из собеседников агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.

Семейная пара тренирует в академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Юлия ЛипницкаяРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры