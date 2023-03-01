СМИ: Муж Липницкой проходит службу на передовой в Запорожье

Сообщается, что Владислав Тарасенко уже несколько месяцев находится на передовой. Он также является бывшим фигуристом.

Один из собеседников агентства отметил, что Тарасенко проходил подготовку по специализации гранатометчика.

Семейная пара тренирует в академии Евгения Плющенко. Летом 2020 года у Липницкой и Тарасенко родилась дочь Каталина.

