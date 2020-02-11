МВД предложило записывать техосмотр на видео

Министерство внутренних дел (МВД) России предложило изменить норму о порядке проведения техосмотра. Ведомство разработало поправки, которые обяжут записывать процедуру прохождения техосмотра на видео, пишет Ura.ru.

Предполагается, что такая мера поможет исключить фальсификацию проведения техосмотра. В конечном счёте должен снизить процент аварий.

Инициатива выставлена на публичное обсуждение до 25 февраля. Если норму примут, она вступит в силу с июня 2020 года.

Уже известно, что с 8 июня станет обязательно фотофиксация техосмотра.

