МВД предложило записывать техосмотр на видео
Министерство внутренних дел (МВД) России предложило изменить норму о порядке проведения техосмотра. Ведомство разработало поправки, которые обяжут записывать процедуру прохождения техосмотра на видео, пишет Ura.ru.
Предполагается, что такая мера поможет исключить фальсификацию проведения техосмотра. В конечном счёте должен снизить процент аварий.
Инициатива выставлена на публичное обсуждение до 25 февраля. Если норму примут, она вступит в силу с июня 2020 года.
Уже известно, что с 8 июня станет обязательно фотофиксация техосмотра.
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