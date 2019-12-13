Автоэксперт: Отменить техосмотр — потерять кому-то миллиарды
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в эфире НСН объяснил, почему Госдума отклонила законопроект об отмене техосмотра для легковых авто.
Государственная дума в пятницу, 13 декабря, отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Справедливой России». Предлагалось расширить перечень автомобилей, которые не подпадают под действие законодательства о техосмотре.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил, что отклонение законопроекта Госдумой было очевидно. По его словам, такие инициативы не имеют шансов на жизнь до тех пор, пока в стране не исчезнет коррупция.
«Я давно уже предлагал и настаивал на том, чтобы обязательный техосмотр для частных автовладельцев был отменен. Совершенно очевидно, что он не выполняет никакой роли, кроме фискальной. Операторы техосмотра не несут ответственности за техническое состояние автомобиля. Все равно она на водителе. А в этой ситуации смысла тогда нет в этом никакого. И наоборот, контроль за общественным транспортом, за грузовым транспортом ослаблен. Но я был уверен, что нынешняя Государственная дума и правительство это предложение никогда не реализует по простой причине: отмена техосмотра – это несколько миллиардов рублей. Понятно, что те, кто на этом рынке находятся, они в тесной связи с государственными служащими работают. Есть такой очень мощный коррупционный мотиватор. Наш парламент, так называемый, всегда действует в интересах корыстного меньшинства. За всем этим стоят серьезные экономические интересы», - заключил собеседник НСН.
Ранее кабинет министров отказался от идеи видеофиксации техосмотра. Об этом председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев сообщил ТАСС. Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН увидел причину отказа от идеи видеофиксации в дороговизне процедуры и призвал власти обратить внимание на большое количество фальшивых техосмотров.
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