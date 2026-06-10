ФАС проверит законность рекламы 5G

Ведомство указало, что подобные маркетинговые материалы могут содержать признаки недобросовестной конкуренции и вводить абонентов в заблуждение, так как полноценные сети пятого поколения в России ещё не запущены. В повестку заседания экспертного совета ФАС включены акции «Вымпелкома» («Платим за входящие» и «Гарантия лучшей цены»), «МегаФона» («Маркетплейс тарифов» и услуга «5G режим»), а также предложения компании Т2 с адресной скидкой при переходе от конкретного оператора.

Кроме того, регулятор изучит случаи увеличения отказов при переносе номера и сокращение времени ожидания на линии. По словам экспертов, риск недопонимания со стороны потребителей высок, и в будущем операторам придётся использовать более аккуратные формулировки.

Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

