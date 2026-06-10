ФАС проверит законность рекламы 5G
Федеральная антимонопольная служба России намерена проанализировать рекламные кампании операторов сотовой связи, которые упоминают технологии 5G, сообщает «Коммерсант».
Ведомство указало, что подобные маркетинговые материалы могут содержать признаки недобросовестной конкуренции и вводить абонентов в заблуждение, так как полноценные сети пятого поколения в России ещё не запущены. В повестку заседания экспертного совета ФАС включены акции «Вымпелкома» («Платим за входящие» и «Гарантия лучшей цены»), «МегаФона» («Маркетплейс тарифов» и услуга «5G режим»), а также предложения компании Т2 с адресной скидкой при переходе от конкретного оператора.
Кроме того, регулятор изучит случаи увеличения отказов при переносе номера и сокращение времени ожидания на линии. По словам экспертов, риск недопонимания со стороны потребителей высок, и в будущем операторам придётся использовать более аккуратные формулировки.
Ранее стало известно, что частоты для 5G могут выделить операторам при условии покрытия крупных городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ФАС проверит законность рекламы 5G
- Суд не стал принимать решения по ходатайству об УДО Василия Бойко-Великого
- СМИ: Депутат Новичков станет врио главы комитета Госдумы
- Мессенджер «Макс» удален из AppGallery
- Роспотребнадзор: Из-за загрязнения воды, воздуха и почвы погибли более 20 тысяч россиян
- Еврокомиссия хочет заморозить до января ценовой потолок для российской нефти
- Индия и КНР впервые сначала войны в Иране требуют скидки на российскую нефть
- В России создают госреестр всех мобильных телефонов
- Депутат из Екатеринбурга раскритиковал выделение 30 млн рублей на сквер в честь поэта Рыжего
- В ЕС в рамках санкций против России готовы отказаться от морепродуктов