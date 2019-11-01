Заплатил и спи спокойно. Почему самозанятые не станут уклоняться от налога
Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков заявил НСН, что граждане предпочтут здоровый сон страху быть пойманными на неуплате налогов.
Специальный налоговый режим для самозанятых граждан будет введён на территории всей России с 1 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте министерства финансов РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день эксперимент по введению налога в пилотных регионах показал успех — зарегистрировались в качестве самозанятых уже более 240 тысяч человек.
Россияне не станут препятствовать новому налогу, заверил в эфире НСН доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. По его словам, крепкий сон окажется дороже, чем возможность сэкономить на невыплаченных налогах. Тем более что процентная ставка, установленная законом для самозанятых, достаточно гуманна.
«Они достаточно мудро поступили, назначив очень незначительную ставку НФЛ для самозанятых. Потом, люди работают достаточно упорно и честно, и немногие из них довольны ситуацией, что им приходится спать неспокойно, поскольку они не заплатили налоги. Поэтому, думаю, реакция общества будет спокойной и, если не будут мудрить со ставкой, то и платежи пойдут», — заметил Гудков.
Инфраструктура для сбора нового налога со всех самозанятых в стране, по мнению эксперта, готова. Если же недобросовестные работодатели попробуют перевести часть сотрудников в новый статус ради экономии на налогах, в законодательстве появится норма, пресекающая подобные попытки.
«Штука в том, что у каждого человека есть своя история по плате страховых взносов в системе ПФР. Работал человек по найму, а потом в системе ПФР он исчезает и появляется как самозанятый. Такие вещи достаточно просто ловятся, и для таких умников примут определённое законодательство и будут наказывать. Хотя это уже даёт основание для проверок налоговыми органами, чего большинство разумных работодателей как только может, так и избегает», — заключил Гудков.
Налог для самозанятых в настоящее время введён в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Самозанятые, чей ежегодный доход не превышает 2,4 миллиона рублей, могут платить налог по ставке 4% для работающих с физическими лицами и 6% для тех, кто работает с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Сдавать отчетность при этом не нужно.
Ранее в эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко не поверил в успех пилотного проекта в четырёх регионах России и рассказал, как власти считают зарегистрировавшихся, чтобы выполнить поставленный план.
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