Заплатил и спи спокойно. Почему самозанятые не станут уклоняться от налога

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан будет введён на территории всей России с 1 июля 2020 года, сообщается на официальном сайте министерства финансов РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день эксперимент по введению налога в пилотных регионах показал успех — зарегистрировались в качестве самозанятых уже более 240 тысяч человек.

Россияне не станут препятствовать новому налогу, заверил в эфире НСН доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. По его словам, крепкий сон окажется дороже, чем возможность сэкономить на невыплаченных налогах. Тем более что процентная ставка, установленная законом для самозанятых, достаточно гуманна.

«Они достаточно мудро поступили, назначив очень незначительную ставку НФЛ для самозанятых. Потом, люди работают достаточно упорно и честно, и немногие из них довольны ситуацией, что им приходится спать неспокойно, поскольку они не заплатили налоги. Поэтому, думаю, реакция общества будет спокойной и, если не будут мудрить со ставкой, то и платежи пойдут», — заметил Гудков.