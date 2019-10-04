Самозанятые в России будут спать спокойно, благодаря Матвиенко

«Идея налога на самозанятых, налога на профессиональный доход за прошедшие девять месяцев зарекомендовала себя положительно в тех регионах, где этот налог взымался в порядке эксперимента. Налог на самозанятых – это возможность обелить свои доходы. Это простота в оформлении регистрации собственной самозанятости, это возможность спать спокойно, заплатив налоги наконец, о чем нам много лет говорила реклама. Стоит ли распространять налог на самозанятых на все субъекты Российской Федерации? На мой взгляд, вне всякого сомнения, о чем я говорил еще примерно полгода назад. Но в то же время стоит прислушаться к мнению первого вице-премьера Антона Силуанова, который считает, что, возможно, имеет смысл ограничить перечень профессий для применения налога на самозанятых, чтобы не получалось так, как в некоторых организациях, которые ныне переводят сотрудников в статус самозанятых, на самом деле таким образом оптимизируют свое налогообложение», - добавил он.

Специальный налоговый режим для таких работников в качестве эксперимента действует с начала года в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Ранее министр экономического развития Максим Орешкин объявил, что с 2020 года вводить режим самозанятых сможет любой российский регион.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован. Он добавил, что сейчас рассматривается несколько подходов по распространению данного механизма на субъекты РФ.

