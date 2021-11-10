Запись детей на кружки и секции будет доступна на «Госуслугах»

Запись детей на кружки и секции теперь доступна на «Госуслугах» в 13 регионах России. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Функция доступна пользователям с подтвержденной учетной записью. Родители смогут оценить секции, сравнив их между собой, и выбрать наиболее близкий к дому вариант.

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Услуга доступна в Ленинградской, Смоленской, Рязанской областях, в Адыгее, Карели и еще 8 субъектах РФ. По данным источника, эти регионы с технической точки зрения готовы к нововведению.

Ранее в Генпрокуратуре одобрили предложение ввести электронную запись на свидания в тюрьмах и СИЗО через портал «Госуслуги».

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