Запись детей на кружки и секции будет доступна на «Госуслугах»

Запись детей на кружки и секции теперь доступна на «Госуслугах» в 13 регионах России. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Функция доступна пользователям с подтвержденной учетной записью. Родители смогут оценить секции, сравнив их между собой, и выбрать наиболее близкий к дому вариант.