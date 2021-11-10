Запись детей на кружки и секции будет доступна на «Госуслугах»
Запись детей на кружки и секции теперь доступна на «Госуслугах» в 13 регионах России. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Функция доступна пользователям с подтвержденной учетной записью. Родители смогут оценить секции, сравнив их между собой, и выбрать наиболее близкий к дому вариант.
Услуга доступна в Ленинградской, Смоленской, Рязанской областях, в Адыгее, Карели и еще 8 субъектах РФ. По данным источника, эти регионы с технической точки зрения готовы к нововведению.
Ранее в Генпрокуратуре одобрили предложение ввести электронную запись на свидания в тюрьмах и СИЗО через портал «Госуслуги».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+39 160 / сут.
Умерли
39 160+-208 844 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+32 036 / сут.
- Эксперт назвал условие для поставок российского газа на Украину
- Запись детей на кружки и секции будет доступна на «Госуслугах»
- Глава Минэнерго назвал цены на бензин в России искусственно заниженными
- Ученые Великобритании рассказали, когда лучше засыпать без ущерба для сердца
- Новые кадры издевательств над заключенными опубликованы на портале Gulagu.net
- Назло Москве и ради Киева: в Германии допустили заморозку «Северного потока-2»
- Гинцбург: Невозможно точно установить происхождение коронавируса
- В Белоруссии польских пограничников обвинили в избиении беженцев
- СМИ: В России рассматривают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах
- Карпин: Сборная решила не надеяться на Дзюбу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru