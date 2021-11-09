Запись на свидания в колониях может появиться на «Госуслугах»

В Генпрокуратуре одобрили предложение ввести электронную запись на свидания в тюрьмах и СИЗО через портал «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Антона Давыдова.

В ходе заседания Совета Федерации Давыдов подчеркнул, что введение электронной записи на свидания поможет не только сократить длительное время ожидания подтверждения встречи, но и исключить коррупционный фактор.

По словам начальника отдела профильного управления ФСИН Сергея Лебедева реализовать такой проект предполагается к 2023 году. В текущем году будет определено его финансирование. Разработка проекта ведётся ещё с 2018 года, но до сих пор не завершена.

Давыдов также попросил ФСИН увеличить количество комнат для свиданий в уголовно-исправительных учреждениях. Он предложил отделить комнаты для встречи с адвокатом и следователем от комнат для встречи с семьей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГосуслугиТюрьма
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