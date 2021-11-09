Аэротакси появятся в Подмосковье в 2025 году
9 ноября 202117:14
В 2025 году в Подмосковье появится аэротакси. Об этом рассказал генеральный директор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов в беседе с «Радио 1».
Он отметил, что тестовый запуск будет проходить в Сколково.
По словам Атаманова, подобная инновация позволит разгрузить плотный трафик Москвы и Подмосковья – мест с наибольшим числом жителей.
Ранее в беседе с ТАСС он сообщал, что стоимость одного километра поездки на аэротакси составит 200 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru