Аэротакси появятся в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье появится аэротакси. Об этом рассказал генеральный директор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов в беседе с «Радио 1».

Он отметил, что тестовый запуск будет проходить в Сколково.

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По словам Атаманова, подобная инновация позволит разгрузить плотный трафик Москвы и Подмосковья – мест с наибольшим числом жителей.

Ранее в беседе с ТАСС он сообщал, что стоимость одного километра поездки на аэротакси составит 200 рублей.

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ФОТО: wikipedia.org
ТЕГИ:ПодмосковьеМоскваДроныТакси
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