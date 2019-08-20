Мариничев: Мы живем на информационном «Диком Западе»
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян не боится потерять работу из-за роботов
Три четверти россиян (78%) не боятся перспективы замены людей роботами на рабочих местах, вместе с тем 21% занятых опасаются такого развития событий. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Дмитрий Мариничев: «Роботы заменят людей, но это не значит, что они отберут у нас доход, потому, что люди будут получать безусловный доход, налог на который будут платить как раз роботы. И в этом счастливом для нас завтра нам предстоит жить беззаботно, так что бояться нечего», - заверил Дмитрий Мариничев в эфире НСН.
В Twitter рассказали об информационной кампании против протестующих в Гонконге
Администрация Twitter рассказала об информационной кампании против протестующих в Гонконге, в которой было задействовано 936 аккаунтов, которые уже заблокировали. Компания уточнила, что рассказала только о наиболее активных участниках информационной операции, общее число которых — примерно 200 тысяч. Соцсеть заблокирована в Китае, поэтому в многие аккаунты вход осуществлялся через VPN-сервисы.
Дмитрий Мариничев: «Печально, что технологический информационный посредник, коим должен быть Twitter, становится, в некотором роде, цензором. Он определяет, что аккаунты «неправильные», что они дискредитируют протестное движение, и на основании этого блокирует эти аккаунты. А судьи кто? Информационные посредники не могут быть собственность только одной из сторон (только общественности или только государства или какой-то отдельно взятой компании). Должен быть достигнут консенсус. Но договориться всем крайне сложно. А еще сложней осознать и принять правила игры и заставить всех участников исполнять их. Пока мы с вами живем на информационном «Диком Западе», где наличие «кольта» позволяет решать проблемы и творить правосудие», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
В Китае в ближайшее время намерены приступить к массовой продаже клонированных котов
В Китае в ближайшее время намерены приступить к массовой продаже клонированных котов. Такое решение было приняло после успешного воспроизведения первой генетической копии этого животного. В дальнейшем компания планирует клонировать лошадей и почтовых голубей.
Дмитрий Мариничев: «Конечно же, от клонирования, генетических опытов, экспериментов и целой соответствующей индустрии, которая должна появиться в ближайшее время (а, судя по новостям из Китая, уже появилась), мы никуда не денемся. И в этом, наверное, пользы гораздо больше, чем потенциальных минусов. Но этика, законы, изменения, которые должны произойти в обществе, все это слишком сложно. Даже оторопь берет от того, что нас ждет. Но, я считаю, что пусть жизнь продолжается. В клонированном или не клонированном виде, главное, пусть продолжается», - подчеркнул Дмитрий Мариничев в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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