Мариничев: Мы живем на информационном «Диком Западе»

Дмитрий Мариничев: «Печально, что технологический информационный посредник, коим должен быть Twitter, становится, в некотором роде, цензором. Он определяет, что аккаунты «неправильные», что они дискредитируют протестное движение, и на основании этого блокирует эти аккаунты. А судьи кто? Информационные посредники не могут быть собственность только одной из сторон (только общественности или только государства или какой-то отдельно взятой компании). Должен быть достигнут консенсус. Но договориться всем крайне сложно. А еще сложней осознать и принять правила игры и заставить всех участников исполнять их. Пока мы с вами живем на информационном «Диком Западе», где наличие «кольта» позволяет решать проблемы и творить правосудие», - подчеркнул он, общаясь с НСН.

