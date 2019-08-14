Ученые выявили особую опасность соцсетей для подростков

Социальные сети связаны с проблемами психического здоровья, но только при определенных обстоятельствах и только для определенных людей, показало новое исследование, опубликованное в британском журнале о проблемах здоровья детей и подростков «Ланцет» (Lancet Child & Adolescent Health).

Ученые выяснили, что у девочек частое использование социальных сетей наносит вред здоровью, когда приводит к кибербуллингу или неадекватным уровням сна и физических упражнений. Однако эти факторы не имели такого же влияния на мальчиков, и исследование не выявило конкретных способов, которыми социальные сети могли бы причинить им вред.

«Суть в том, что, по сути, не использование социальных сетей само по себе наносит вред. Речь идет о достижении баланса между использованием социальных сетей и другими видами деятельности, соответствующими возрасту, и обеспечением того, чтобы в интернете не происходило никаких специфических негативных явлений», — цитирует спецкор НСН соавтора исследования Дашу Николс, руководителя исследовательской группы по психическому здоровью детей и подростков в Имперском колледже Лондона.