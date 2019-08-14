Ученые выявили особую опасность соцсетей для подростков
Соцсети могут быть более опасны для психического здоровья девочек, чем мальчиков, выяснили британские ученые. Подробнее в материале НСН.
Социальные сети связаны с проблемами психического здоровья, но только при определенных обстоятельствах и только для определенных людей, показало новое исследование, опубликованное в британском журнале о проблемах здоровья детей и подростков «Ланцет» (Lancet Child & Adolescent Health).
Ученые выяснили, что у девочек частое использование социальных сетей наносит вред здоровью, когда приводит к кибербуллингу или неадекватным уровням сна и физических упражнений. Однако эти факторы не имели такого же влияния на мальчиков, и исследование не выявило конкретных способов, которыми социальные сети могли бы причинить им вред.
«Суть в том, что, по сути, не использование социальных сетей само по себе наносит вред. Речь идет о достижении баланса между использованием социальных сетей и другими видами деятельности, соответствующими возрасту, и обеспечением того, чтобы в интернете не происходило никаких специфических негативных явлений», — цитирует спецкор НСН соавтора исследования Дашу Николс, руководителя исследовательской группы по психическому здоровью детей и подростков в Имперском колледже Лондона.
Как пишет журнал Time, исследование использовало данные опросов около 10 тысяч британских подростков в течение трех лет. По итогам исследования ученые предложили несколько советов, как сохранить психическое здоровье тинейджеров при регулярном использование социальных медиа. По словам Николс, подросткам необходимо высыпаться, не терять связь с друзьями в реальной жизни, а также не забывать о важности физической активности для психического здоровья.
«Если вы заботитесь о себе таким образом, вам не нужно беспокоиться о влиянии социальных сетей», — передает спецкор НСН рекомендации британских ученых.
В свою очередь, родителям подростков исследователи советуют спрашивать детей о кибербуллинге, а также настаивать на отключении телефонов на ночь.
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