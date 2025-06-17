В адрес дрессировщиков постоянно звучат неоправданные обвинения, а депутаты хайпуют на теме цирка, чтобы зарабатывать политические очки, заявил НСН художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист Аскольд Запашный.

В Госдуме предложили установить видеонаблюдение за репетициями с животными в цирках. Об этом «Москве 24» рассказал первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Это обеспечит безопасность и открытость процесса, а также создаст доказательную базу в спорных ситуациях, считает депутат. Запашный предложил «повесить камеры» в таком случае и на депутатов.