Миллион за львёнка: Бурматов пригрозил наказанием покупателям диких животных

В Москве на платформе бесплатных объявлений кто-то продавал львенка за 260 тысяч рублей. Стражи порядка решили инсценировать покупку малыша и изъять его, рассказали ранее в столичной прокуратуре. Как выяснилось, у продавца не было каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным. Львенка передали специалистам. Бурматов отметил, что таких животных обычно ввозят в Россию на автомобилях.

«Как правило, такие продавцы незаконно, контрабандой ввозят в страну диких зверей. Есть целый рынок экзотических животных. В основном в Россию таких зверей завозят автомобильным транспортом через страны ближнего зарубежья. Это большой бизнес. За таких животных просят сотни тысяч рублей, иногда под миллион. Этим занимаются преступные синдикаты. Речь не только о львах и тиграх. Есть те животные, которых разводят на продажу в южных регионах России», - сказал собеседник НСН.