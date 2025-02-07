Миллион за львёнка: Бурматов пригрозил наказанием покупателям диких животных
Покупателям «запрещенных» животных грозит наказание, как и продавцам, заявил НСН Владимир Бурматов.
Экзотических животных для незаконной продажи на территории России ввозят в страну контрабандой из стран ближнего зарубежья, заявил в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
В Москве на платформе бесплатных объявлений кто-то продавал львенка за 260 тысяч рублей. Стражи порядка решили инсценировать покупку малыша и изъять его, рассказали ранее в столичной прокуратуре. Как выяснилось, у продавца не было каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным. Львенка передали специалистам. Бурматов отметил, что таких животных обычно ввозят в Россию на автомобилях.
«Как правило, такие продавцы незаконно, контрабандой ввозят в страну диких зверей. Есть целый рынок экзотических животных. В основном в Россию таких зверей завозят автомобильным транспортом через страны ближнего зарубежья. Это большой бизнес. За таких животных просят сотни тысяч рублей, иногда под миллион. Этим занимаются преступные синдикаты. Речь не только о львах и тиграх. Есть те животные, которых разводят на продажу в южных регионах России», - сказал собеседник НСН.
По его словам, благодаря ужесточению российского законодательства в сфере оборота диких животных преступлений такого характера становится все меньше. Бурматов отметил, что покупателям «запрещенных» животных также грозит наказание.
«Сейчас все больше новостей о конфискации таких животных, об арестах продавцов. Это потому, что было ужесточено российское законодательство в этой сфере, появилось наказание за такие преступления. Таких животных покупают для подарков людям, у которых якобы все есть. Сейчас вот весна-лето начнутся, на южных курортах появятся пляжные фотографы с такими животными. Они эти 200 тысяч рублей за день отобьют. Спрос есть, несмотря на установленное суровое наказание. Для покупателей таких животных тоже предусмотрено наказание. Если он купил краснокнижное животное, то уголовная ответственность, если просто дикое животное, запрещенное для содержания - административка», - заключил Бурматов.
Ранее инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора забрали у жителя Петербурга молодую львицу Киару, которую использовали для фотосессий, напоминает «Радиоточка НСН».
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