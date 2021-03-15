Запашный призвал ЕС не заниматься политикой в ущерб своему населению

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заверил НСН в безопасности российского препарата «Спутник V», в отличие от вакцины AstraZeneca.

Нидерланды приостановили использование вакцины компании AstraZeneca из-за сообщений об обнаружении тромбов у тех, кто сделал прививку этим препаратом. На такой же шаг ранее пошли власти Дании, Исландии, Италии. Один из медиков в Норвегии и вовсе умер после вакцинации AstraZeneca.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заверил НСН в безопасности российской вакцины «Спутник V».

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«Дорогие наши европейские партнеры, прекратите заниматься политикой в ущерб собственному населению. Сегодня российская вакцина «Спутник V» является лучшей в мире, я это ответственно заявляю, сам недавно привился», – поделился он.

Евросоюз, тем временем, сообщил о готовности начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V».

Также Запашный в беседе с НСН признался, что ждет в составе российской сборной по футболу новых спортсменов, которые смогли бы заменить нападающего Артема Дзюбу.

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