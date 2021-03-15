Запашный призвал ЕС не заниматься политикой в ущерб своему населению

«Дорогие наши европейские партнеры, прекратите заниматься политикой в ущерб собственному населению. Сегодня российская вакцина «Спутник V» является лучшей в мире, я это ответственно заявляю, сам недавно привился», – поделился он.

Евросоюз, тем временем, сообщил о готовности начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V».

Также Запашный в беседе с НСН признался, что ждет в составе российской сборной по футболу новых спортсменов, которые смогли бы заменить нападающего Артема Дзюбу.

