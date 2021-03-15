Запашный ждет замену Дзюбе в сборной
Директор Большого Московского государственного цирка специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
ЕС готов начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V»
Евросоюз готов начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V». Тем временем, Нидерланды приостановили использование вакцины компании AstraZeneca из-за сообщений об обнаружении тромбов у тех, кто сделал прививку этим препаратом. На такой же шаг ранее пошли власти Дании, Исландии, Италии и Норвегии.
Эдгард Запашный: «Дорогие наши европейские партнеры, прекратите заниматься политикой в ущерб собственному населению. Сегодня российская вакцина «Спутник V» является лучшей в мире, я это ответственно заявляю, сам недавно привился», – поделился с НСН Эдгард Запашный.
Россияне назвали лучшие профессии
Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».
Эдгард Запашный: «Я убежден, что самая довольная часть населения – это чиновники. Еще ни разу не встречал среди них тех, кто разочаровывался бы своей работой, или добровольно увольнялся бы. Чиновники – вот самые счастливые люди в нашей стране», – отметил он в интервью НСН.
Определен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
Тренерский штаб сборной России объявил список футболистов, которые будут готовиться к мартовским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. В команду вернулся Артем Дзюба.
Эдгард Запашный: «Я как болельщик, конечно, желаю нашей сборной победы, я рад тому, что Артем вернулся в сборную, и надеюсь, что и в этот раз мы сможем достойно представить нашу страну в самом популярном виде спорта. А еще хочется, чтобы в нашей сборной в скором времени появилась еще пара хороших футболистов, которые смогли бы когда-нибудь заменить Артему Дзюбу», – сказал он в эфире НСН.
Названы самые популярные места знакомства среди россиян
Согласно опросу сервиса Superjob, россияне чаще всего знакомятся со своим будущим избранником или избранницей на работе и в интернете.
Эдгард Запашный: «Эта новость лишь подтверждает то, что мы действительно стали много работать и очень много времени проводить в интернете. Наверное, работать – это хорошо, но не очень хорошо так много свободного времени тратить в виртуальном пространстве. Друзья, откладывайте гаджеты, встречайтесь, улыбайтесь друг другу, знакомьтесь и создавайте семья в реальности», – подытожил в беседе с НСН Эдгард Запашный.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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