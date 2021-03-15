Запашный ждет замену Дзюбе в сборной

Директор Большого Московского государственного цирка специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

ЕС готов начать переговоры по закупке вакцины «Спутник V»

Евросоюз готов начать переговоры по вопросу закупки российской вакцины «Спутник V». Тем временем, Нидерланды приостановили использование вакцины компании AstraZeneca из-за сообщений об обнаружении тромбов у тех, кто сделал прививку этим препаратом. На такой же шаг ранее пошли власти Дании, Исландии, Италии и Норвегии.

Эдгард Запашный: «Дорогие наши европейские партнеры, прекратите заниматься политикой в ущерб собственному населению. Сегодня российская вакцина «Спутник V» является лучшей в мире, я это ответственно заявляю, сам недавно привился», – поделился с НСН Эдгард Запашный.

2

Россияне назвали лучшие профессии

Наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий, в ресторанах и кафе, а также в медицине. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».

Эдгард Запашный: «Я убежден, что самая довольная часть населения – это чиновники. Еще ни разу не встречал среди них тех, кто разочаровывался бы своей работой, или добровольно увольнялся бы. Чиновники – вот самые счастливые люди в нашей стране», – отметил он в интервью НСН.

3

Определен состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России объявил список футболистов, которые будут готовиться к мартовским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. В команду вернулся Артем Дзюба.

Эдгард Запашный: «Я как болельщик, конечно, желаю нашей сборной победы, я рад тому, что Артем вернулся в сборную, и надеюсь, что и в этот раз мы сможем достойно представить нашу страну в самом популярном виде спорта. А еще хочется, чтобы в нашей сборной в скором времени появилась еще пара хороших футболистов, которые смогли бы когда-нибудь заменить Артему Дзюбу», – сказал он в эфире НСН.

4

Названы самые популярные места знакомства среди россиян

Согласно опросу сервиса Superjob, россияне чаще всего знакомятся со своим будущим избранником или избранницей на работе и в интернете.

Эдгард Запашный: «Эта новость лишь подтверждает то, что мы действительно стали много работать и очень много времени проводить в интернете. Наверное, работать – это хорошо, но не очень хорошо так много свободного времени тратить в виртуальном пространстве. Друзья, откладывайте гаджеты, встречайтесь, улыбайтесь друг другу, знакомьтесь и создавайте семья в реальности», – подытожил в беседе с НСН Эдгард Запашный.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Эдгард Запашный
ТЕГИ:ФутболАвторские НовостиЭдгард Запашный
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