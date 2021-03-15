Запашный ждет замену Дзюбе в сборной

Эдгард Запашный: «Я как болельщик, конечно, желаю нашей сборной победы, я рад тому, что Артем вернулся в сборную, и надеюсь, что и в этот раз мы сможем достойно представить нашу страну в самом популярном виде спорта. А еще хочется, чтобы в нашей сборной в скором времени появилась еще пара хороших футболистов, которые смогли бы когда-нибудь заменить Артему Дзюбу», – сказал он в эфире НСН.

