В Белоруссии началась вакцинация против коронавируса китайской вакциной
В Белоруссии началась вакцинация против коронавируса препаратом китайской компании Sinopharm, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, вакцина китайской фармацевтической корпорации Sinopharm может обеспечить защиту от COVID-19 минимум на полгода.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов объяснил в эфире НСН, чем отличается китайская вакцина от российских аналогов. По его словам, китайская вакцина – это вариант так называемой «убитой вакцины», то есть инактивированный с помощью химического агента вирус, который выращен в биореакторе. Такая вакцина содержит все молекулы вируса. Вакцины, которые содержат весь вирус целиком, более реактогенны, но обладают большим сроком действия, рассказал Жемчугов.
Тем временем RT сообщает, что в Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 303,27 тысячи человек.
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