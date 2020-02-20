Запашный перенес операцию на позвоночнике

По словам Запашного, его оперировал «один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц». Операция проходила под общим наркозом, были удалены две грыжи, уточнил циркач.

Запашный отметил свое хорошее самочувствие и добавил, что, согласно прогнозу доктора, он скоро вновь сможет «поднимать льва на плечах».

Ранее стало известно о госпитализации олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, проявившийся после травмы.



