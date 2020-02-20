Запашный перенес операцию на позвоночнике

20 февраля 202000:23

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный успешно перенсе операцию на позвоночнике. Об этом артист написал в своем микроблоге в Instagram.

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По словам Запашного, его оперировал «один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц». Операция проходила под общим наркозом, были удалены две грыжи, уточнил циркач.

Запашный отметил свое хорошее самочувствие и добавил, что, согласно прогнозу доктора, он скоро вновь сможет «поднимать льва на плечах».

Ранее стало известно о госпитализации олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой. Директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, проявившийся после травмы.


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ФОТО: twitter.com
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