Врач Сотниковой: Могут отняться руки и ноги
Врач, к которому обращалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе спортсменки. Как сообщает «Вечерняя Москва», директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, проявившийся после травмы.
«Все это приводит к тому, что в просвете канала, где находится спинной мозг, начинают образовываться наросты. Вследствие описанных механизмов происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног» - подчеркнул специалист.
Накануне стало известно, что Аделина Сотникова была госпитализирована в клиническую больницу имени Л. А. Ворохобова в Москве. По словам тренера 23-летней фигуристки Елены Буяновой, она перенесла запланированную операцию, пишут Дни.ру. При этом друзья спортсменки подчёркивают, что уже давно не виделись с ней, а в Instagram Сотниковой появляются не новые фотографии, а снимки, сделанные некоторое время назад, отмечает Свободная пресса.
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