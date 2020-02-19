Врач Сотниковой: Могут отняться руки и ноги

Врач, к которому обращалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, рассказал о диагнозе спортсменки. Как сообщает «Вечерняя Москва», директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, врач травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что у фигуристки дегенеративный стеноз шейного отдела позвоночника, проявившийся после травмы.

«Все это приводит к тому, что в просвете канала, где находится спинной мозг, начинают образовываться наросты. Вследствие описанных механизмов происходит сжатие спинного мозга, которое может привести к отниманию рук и ног» - подчеркнул специалист.