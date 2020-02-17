Пугачева рассказала о своих пластических операциях

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о том, какие пластические операции она делала, чтобы выглядеть так молодо. Об этом она рассказала в эфире НТВ.

Певица рассказала, что общий наркоз ей запрещен, поэтому она может позволить себе только «какие-то маленькие подтяжки». Пугачева сообщила, что ей не нравится нитевой лифтинг, который ей кажется «ужасным», пишет «Свободная пресса».