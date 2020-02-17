Пугачева рассказала о своих пластических операциях

17 февраля 202011:38

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о том, какие пластические операции она делала, чтобы выглядеть так молодо. Об этом она рассказала в эфире НТВ.

Певица рассказала, что общий наркоз ей запрещен, поэтому она может позволить себе только «какие-то маленькие подтяжки». Пугачева сообщила, что ей не нравится нитевой лифтинг, который ей кажется «ужасным», пишет «Свободная пресса».

Легостаев: Пугачева в Минске заработала не так уж много!

По словам Пугачевой, она делает «какие-то легкие операции». Артистка, которая выглядит намного моложе своих лет, объяснила, что у нее просто хорошая кожа, а также хорошие друзья — пластические хирурги, передает Ura.ru.

Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она пыталась испортить его карьеру. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН отметил, что верить таким обвинениям абсолютно нельзя. Хотя критик не исключает, что Пугачева могла хотеть кого-то «поприжать» на эстраде, но окончательное решение, в любом случае, было не за ней.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Алла ПугачеваОперацияПластическая Хирургия