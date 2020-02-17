Пугачева рассказала о своих пластических операциях
Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о том, какие пластические операции она делала, чтобы выглядеть так молодо. Об этом она рассказала в эфире НТВ.
Певица рассказала, что общий наркоз ей запрещен, поэтому она может позволить себе только «какие-то маленькие подтяжки». Пугачева сообщила, что ей не нравится нитевой лифтинг, который ей кажется «ужасным», пишет «Свободная пресса».
По словам Пугачевой, она делает «какие-то легкие операции». Артистка, которая выглядит намного моложе своих лет, объяснила, что у нее просто хорошая кожа, а также хорошие друзья — пластические хирурги, передает Ura.ru.
Певец Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в том, что она пыталась испортить его карьеру. Музыкальный критик Сергей Соседов в эфире НСН отметил, что верить таким обвинениям абсолютно нельзя. Хотя критик не исключает, что Пугачева могла хотеть кого-то «поприжать» на эстраде, но окончательное решение, в любом случае, было не за ней.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Пугачева рассказала о своих пластических операциях
- Росгвардия уволила сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве
- В МИД РФ рассказали о возможной эвакуации россиян с зараженного коронавирусом лайнера
- Вильфанд пообещал морозы в марте
- Трамп призвал Россию прекратить поддерживать Асада