Запашный: чиновники – самые счастливые россияне

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой. Ими стали программисты и сотрудники IT-компаний, работники ресторанного бизнеса и общепита, а также те, кто трудится в сфере медицины.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью НСН поспорил с этими данными, предположив, что больше всего довольны своей работой в России чиновники.