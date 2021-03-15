Запашный: чиновники – самые счастливые россияне

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в эфире НСН оспорил утверждение, что программисты и рестораторы больше других довольны своей работой.

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали профессии, в которых люди больше всего довольны своей работой. Ими стали программисты и сотрудники IT-компаний, работники ресторанного бизнеса и общепита, а также те, кто трудится в сфере медицины.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в интервью НСН поспорил с этими данными, предположив, что больше всего довольны своей работой в России чиновники.

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«Я убежден, что самая довольная часть населения – это чиновники. Еще ни разу не встречал среди них тех, кто разочаровывался бы своей работой, или добровольно увольнялся бы. Чиновники – вот самые счастливые люди в нашей стране», – сказал он.

Также Запашный в беседе с НСН признался, что ждет в составе российской сборной по футболу новых спортсменов, которые смогли бы заменить нападающего Артема Дзюбу.

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ФОТО: Эдгард Запашный
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