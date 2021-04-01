Запас воды в водохранилищах Крыма снизился в 1,7 раза

Общий запас воды в крымских водохранилищах снизился в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

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Так, на начало апреля объем воды составил 61,39 млн куб. м. Между тем, по информации гидрометцентра, данный объем воды на 13,082 млн куб. м больше, чем месяцем ранее.

Ранее в конце марта сообщалось, что власти Крыма предъявят иск трем гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

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ФОТО: pixabay.com
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