Запас воды в водохранилищах Крыма снизился в 1,7 раза

Так, на начало апреля объем воды составил 61,39 млн куб. м. Между тем, по информации гидрометцентра, данный объем воды на 13,082 млн куб. м больше, чем месяцем ранее.

Ранее в конце марта сообщалось, что власти Крыма предъявят иск трем гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

