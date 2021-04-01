Запас воды в водохранилищах Крыма снизился в 1,7 раза
Общий запас воды в крымских водохранилищах снизился в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Так, на начало апреля объем воды составил 61,39 млн куб. м. Между тем, по информации гидрометцентра, данный объем воды на 13,082 млн куб. м больше, чем месяцем ранее.
Ранее в конце марта сообщалось, что власти Крыма предъявят иск трем гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, однако после присоединения полуострова к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
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