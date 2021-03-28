Крым будет судиться с тремя украинцами из-за водной блокады полуострова
Власти Крыма предъявят иск трем гражданам Украины, причастным к организации водной блокады полуострова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на председателя крымского госсовета Владимира Константинова 28 марта.
«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — заявил Константинов.
Иск будет выдвинут против экс-депутатов Верховной рады Андрея Сенченко и Рефата Чубарова, а также действующего законодателя Мустафы Джемилева, отмечают «Известия».
Известно, что Чубаров и Джемилев возглавляют запрещенную в России организацию «Меджлис крымско-татарского народа».
Власти Крыма планируют начать судебное производство против троих украинцев в первой половине 2021 года, уточняет RT. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила почти 1,5 трлн рублей.
Ранее Константин Воробьев заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине - по водной, транспортной и энергетической блокадам региона.
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