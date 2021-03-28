Крым будет судиться с тремя украинцами из-за водной блокады полуострова

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе как попытка геноцида и физического уничтожения людей», — заявил Константинов.

Иск будет выдвинут против экс-депутатов Верховной рады Андрея Сенченко и Рефата Чубарова, а также действующего законодателя Мустафы Джемилева, отмечают «Известия».

Известно, что Чубаров и Джемилев возглавляют запрещенную в России организацию «Меджлис крымско-татарского народа».

Власти Крыма планируют начать судебное производство против троих украинцев в первой половине 2021 года, уточняет RT. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила почти 1,5 трлн рублей.

Ранее Константин Воробьев заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине - по водной, транспортной и энергетической блокадам региона.

