«На полтора часа»: В отрасли рассказали о необходимом запасе авиатоплива

Ранее в авиакомпании «Победа» опровергли сообщения о том, что та якобы нарушает правила безопасности полетов экономией топлива. Ространснадзор начал проверку. Горбачев назвал эту историю безобразием.

«Топлива должно хватить не только на второй круг, но и на уход на запасной аэродром. Бывает всякое: может, что-то случилось в аэропорту прибытия, могут быть плохие метеоусловия. В таких случаях лайнер должен уйти на запасной аэродром. На брифинге перед вылетом решается, какие это будут аэродромы. Например, для московской зоны запасными являются Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Представляем ситуацию, когда закрыты все четыре столичных аэропорта, тогда самолеты уходят в Санкт-Петербург или Нижний Новгород. Получается, запас топлива должно быть еще на полтора часа лёта. То, что происходит сейчас - безобразие. Кроме Ространснадзора существует еще Росавиация, которая выдает авиакомпаниям лицензии на полеты. «Победа» в последнее время не очень хорошо стала себя вести. Руководители авиакомпании думают, что над ними стоит крыша в лице «Аэрофлота», - сказал собеседник НСН.

Поводом для объяснений в авиакомпании «Победа» стали сообщения в Telegram-канале «Авиаторщина» о том, что летная служба требует от пилотов летать с минимальным количеством топлива. В нем также указано, что различные факторы, с которыми пилоты сталкиваются во время полетов, часто сдвигают необходимое количество топлива в большую сторону, но запрашивать дополнительное горючее командирам нельзя.

Ранее авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал «Радиоточке НСН», что российская гражданская авиация за два санкционных года лишилась 10% самолетов и теперь нуждается в ротации, однако для этого необходимо существенное финансирование со стороны банков.

